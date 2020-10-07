NBA／關鍵時刻連砍5分 「教皇」波普殺出助湖人聽牌
NBA／關鍵時刻連砍5分 「教皇」波普殺出助湖人聽牌
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-07 11:57:46
洛杉磯湖人今天以在，陣中射手「教皇」Kentavious Tannell Caldwell-Pope本場比賽，三分球8投3中拿到15分、另外還送出5次助攻，成為這場比賽幫助球隊獲勝的大功臣。
今天比賽熱火內線大將Bam Adebayo回歸，而他也在攻守兩端為球隊做出巨大貢獻，此役雙方你來我往，打到最後四分鐘，之後Herro連續打進幫助熱火逼近比分，湖人僅僅只以2分領先對手。不過接下來進入到Pope的表現時間，他先飆進三分球止住熱火追分的氣勢，接著又切入取分，個人連拿5分殺傷對手，讓湖人領先到達7分。之後Rajon Rondo切入取分，Anthony Davis又投進三分球，也宣告這場比賽結束。
湖人雙星Anthony Davis和LeBron James今天合計32投16中，貢獻50分、21籃板、12助攻，Pope是全隊得分第三高的球員，也幫助球隊在這場低比分的比賽中勝出。熱火今天外線發揮不佳，全場29投9中，命中率只有31.1%，這也成為他們最終輸球的重要原因。上一戰砍下40分的Butler，今天手感沒有那麼火燙，15投7中僅拿20分，不過還是有10籃板和9助攻。