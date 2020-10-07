告別式「摸了小鬼的腳」　海芬：好怕眼淚滴到他身上

海芬表示，曾與小鬼約定，如果誰先離開，誰就要想辦法告訴對方未知的世界，或來不及跟對方說的話，接著透露最近常收到粉絲私訊，稱「要幫黃鴻升傳話」，其中幾則內容相同，「他們（粉絲）說黃鴻升想要告訴我，『不只是要我當他的姊姊，他更想要我當他的媽媽』...」也因為約定，海芬說自己深信不疑。
這時，海芬高聲喊話：「所以黃鴻升如果有聽到，妳姊的答案是我願意，只是姊拜託你，投胎可以快一點嗎？姊離更年期不遠了。」一說完，台下觀眾又哭又笑。
海芬也哽咽分享去見小鬼最後一面的情形，「我一直哭，又害怕眼淚滴在黃鴻升身上，所以深吸一口氣，摸摸他的腳、摸摸他的腿，在往上摸摸他的手，要不是有黃爸爸和你女友在場，真的很想摸摸你的........臉」，台下眾人又再次破涕為笑。
海芬準備4分鐘影片回顧與小鬼相處點滴，姊弟倆在節目上開黃腔、熊抱、親臉頰，互動親暱，片中不時傳來小鬼的招牌笑聲，一段他大口吃著海芬滷的雞腳，臉上盡是滿足表情的片段，讓觀眾看得一陣鼻酸，「黃鴻升，我的弟弟，我不同爸爸、不同媽媽的親弟弟，到處說我是她姊，連粉絲都問我是親姊姊嗎？」
回想與小鬼的回憶，海芬含淚表示，小鬼是她IG上合照最多的男藝人，也是互相說「可以講電話嗎？愛你、想你」最多的男星，透露對方都會秒按讚她的貼文、分享合照，「只是他都不修圖，害我在她旁邊顯得又老又醜」，語畢，台下再度哄笑。
海芬讚小鬼是超級大暖男，「黃鴻升知道我有點害怕陌生人，所以我第一次錄《玩很大》，只要一有空檔，他就窩在我旁邊跟我聊天。」談及小鬼的好，永遠說不盡。（編輯：楊穎軒）