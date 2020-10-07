NBA／穩到不行！湖人無敵定律再發威 前三節領先56勝0敗
NBA／穩到不行！湖人無敵定律再發威 前三節領先56勝0敗
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-07 11:59:38
洛杉磯湖人今天以102:96戰勝邁阿密熱火，在總冠軍賽取得3:1的領先，而這也繼續維持他們本季的定律，只要在前三節打完取得領先，紫金大軍至今56勝0敗，從未輸過。
延續上一場止敗的氣勢，熱火今天在禁區大將Bam Adebayo回歸後，一直打得很有競爭力，比賽打到最後4分鐘，他們僅落後2分。但是湖人之後加強防守，Kentavious Tannell Caldwell-Pope和Rajon Rondo等人跳出來得分，加上Anthony Davis砍進關鍵三分球，讓球隊終於鎖定這一場重要的勝利。本場比賽前三節打完，湖人以75:70的些微差距領先熱火，不過就如同過往他們展現出來維持優勢的能力，今天他們也沒有讓勝利飛走，穩穩的領先到終場。球隊當家球星「詹皇」LeBron James此役拿到28分、12籃板、8助攻，個人生涯第24次在總冠軍賽拿到超過「25分+10籃板」，也超越傳奇球星Elgin Baylor，成為史上第一人。