降雨量少水情拉警報！王美花：水利署下午將報告應變措施
降雨量少水情拉警報！王美花：水利署下午將報告應變措施
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-07 11:59:39
今年梅雨季短，加上未有颱風侵襲導致降雨量少，全台水庫蓄水量相較往年低，水情緊張，經濟部長王美花今（7）日指出，桃園以南到嘉義的水庫水位有的只有去年2成，水利署在7月時就已經有做水情的調度跟節約用水提醒，目前已有跨部會來討論，下午將對外完整說明詳細的報告。
經濟部水利署昨日表示，中秋連假降雨狀況不如預期，在盤點各水庫水位後，發現水情緊張，早在10月1日即成立的部級旱災應變小組今日將召開首次會議，預計針對節水措施以及水情燈號是否下修做討論。經濟部長王美花今日於台灣全球招商論壇外接受媒體聯訪時回應稱，今年台灣確實因為沒有颱風進來，在西部的水庫水情下降非常多，桃園以南到嘉義的水庫水情比較緊張，有些水庫水位甚至只有去年的2成、6成。
王美花說，水利署在七月的時候就已經開始在準備做水情的調度與節約用水，在這部分大概調度了1億噸、節省逾2億噸用水，接下來水利署也會有一系列的措施來處理水情緊張問題。媒體追問在新竹科學園區、南部科學園區用水是否會受到影響？王美花則表示，相關的工業用水、民生用水或農業用水等等，水利署已跨部會跟相關的單位討論，完整的報告，是否下修燈號等等議題，將會於今日下午再對外詳細說明。