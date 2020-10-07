空服員優先入取 飯店開逾百職缺月薪最高9萬
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-07 12:18:27｜update2020-10-07 12:18:30
新冠肺炎疫情重創航空業，飯店業者看好空服員過往優質服務訓練、外語能力及危機處理經驗，打造空服員轉職專案，為明年即將開幕的新館準備，預計招募飯店禮賓、儀態訓練師、飯店館長、總管理處高階主管等，共計 130 個職缺，月薪 3 至 9 萬元不等，甚至還打出將為空服員「量身打造職位」，希望可以吸引優秀人才加入。
承億文旅預計於明年拓點日月潭及高雄，為吸引優秀人才加入，將目光鎖定在擁有優質服務訓練、外語能力及危機處理經驗的空服員，集團創辦人兼董事長戴俊郎表示，從不吝於給有企圖心的人機會，願提供集團內部職缺優先給空服業從業人員爭取。業者指出，不少空服員轉職到同樣需要外語能力、高於平常服務水準的旅遊業或金融業，而空服員人員長久訓練出察言觀色能力外，更擁有良好談吐及應對經驗，有些空服人員更具備領導或管理能力，皆是飯店將積極獵取的人才。承億文旅 2011 年創立後，陸續在台灣開出 6 間文創設計旅店，預計明年上半年及下半年將於日月潭及高雄開幕新館，空服員轉職專案即日起至 10 月 31 日開跑，預計 11 月將辦理面試。