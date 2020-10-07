川普確診全球驚！學者曝真相：元首染疫比例高一般人6倍

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川普確診全球驚！學者曝真相：元首染疫比例高一般人6倍

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-07 12:33:54｜update2020-10-07 12:35:09

▲美國總統川普出院抵達白宮，脫下口罩對大家比讚，並迫不及待在推特上連發影片，呼籲大家不要害怕病毒，美國是最棒的。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統川普上週確診新冠肺炎，消息震驚全球。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統川普上週確診新冠肺炎，消息震驚全球。今（7）日台大公衛學院教授陳秀熙就拿出數據，包含川普在內，全球總計已經有10國國家元首曾染疫，比例更是一般族群的6.44倍之多，其「背後真相」也曝光。
陳秀熙今（7）日舉辦新冠肺炎防疫科學線上直播，以新冠肺炎與流行性感冒雙胞胎流行為主題進行說明，其中也分析國際元首確診狀況。
陳秀熙指出，目前全球政治圈確診染疫人數超過270人，其中光是美國就有超過140人確診。過去大多認為，傳染疾病多會在社經地位比較低、家戶擁擠的族群與環境下引發感染，但此次新冠肺炎的重要特性在於，社經地位高的政治圈人物，會因為社交、短距接觸，造成很重要的感染流行。

▲陳秀熙指出，目前全球政治圈確診染疫人數超過270人。（圖／翻攝Youtube新冠肺炎科學防疫園地）
▲陳秀熙指出，目前全球政治圈確診染疫人數超過270人。（圖／翻攝Youtube新冠肺炎科學防疫園地）
由於川普上周確診，成為全球第10位染疫的總統，統計全球339國家中，元首染病比例為2.9%，為一般族群染疫0.45%的6.44倍，若調整年齡與性別，元首確診比仍然比一般族群高2.94倍。

陳秀熙也認為，新冠肺炎對全世界威脅超過過去所想像的嚴重，不管從世界感染人數，或者重要元首被感染的程度來看，對新冠肺炎防治必須採取高度警戒；由於元首都是年紀較大的高危險族群，染疫後對國家的政治、經濟與科技與生活決策上造成影響，故政治圈與國家元首對政治社交感染與防疫重要性要更謹慎。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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