黃捷撞臉金曲新科？IG曬「2對比圖」：很多人跑來恭喜我

張惠妹徒弟持修奪得，年僅24歲的她，近來以雌雄莫辨造型、新世代言行及音樂才華爆紅。不過，不少網友認為，她的長相與外型和高雄市議員黃捷有幾分相似，對此，黃捷昨（6）日也在IG貼出2張對比圖，直指「

很多人以為我得獎跑來恭喜我」。

黃捷昨天PO出2張對比照，從照片可見，

持修與黃捷同樣留有及肩黑長髮，並頂著厚瀏海，且都有一雙水汪汪的大眼，

無論是托腮動作，或是穿格紋外套對鏡頭比讚的模樣，兩人神韻都有點像，

這也讓黃捷不禁

直呼「很多人以為我得獎跑來恭喜我」。而

在貼文中，黃捷也不忘恭喜持修獲得最佳新人獎，同時

表態希望金曲能到高雄，「再加上大港開唱，期待音樂的港灣」。

▲黃捷（上）與持修（下）乍看之下似乎有點相像。（圖／翻攝自黃捷IG）

畫面曝光，網友紛紛留言「失散多年」、「

還真的有點像

」、「都是可愛的娃娃」、「

太有才了吧，會唱歌會做事，跟你一樣

」、「

你們真的好像好可愛！

」「

恭喜議員，歌曲很好聽

」、「

原來是一人分飾兩角，難怪你們沒有同時出現過

」。

不過，也有人認為「

哪裡像了完全不像」、「其實很不像...」

「不要瞎掰好嗎，雖然你很正，但持修更正」、「髮型類似就說像，這比扯鈴還扯」。（編輯：許苡晴）