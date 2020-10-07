陳其邁施政報告　議場門內外砲聲隆隆

市長補選後，陳其邁首次進行市長施政報告，但議場外同時有多場抗議陳情，議場內直到9點50分才正式開議，陳其邁針對參選政見四大優先先「產業轉型」、「增加就業」、「重大交通建設」、「解決空氣汙染」說明，講到欲罷不能超時，一小時施政報告時間到後，又用了五分鐘將施政報告說完，並特別提及乙烯外洩事件，以及後續市府處理狀況。
接著黨團質詢時間，由國民黨團打頭陣，國民黨團總召蔡武宏首先針對美豬問題重申國民黨團零檢出的立場；議員陳美雅則再提上次革實院院長羅智強到高雄送公投綁大選連署書時，在市府被擋在門外一事，批議員進門後卻市長、副市長都不在家，市政府大唱空城計；議員童燕珍則認為當陳其邁當委員時在乎人民健康，市長兩年拚四年，應更重視公務人員健康。
黃紹庭更痛批總統用行政命令就要進口萊豬，卻說這是最會溝通的政府？砲轟陳其邁根本有健忘症，美豬議題不是時空背景問題，連市府的預算書檢驗預算、人員也沒增加，是欺騙高雄市民，藍營黨團成員更拿出「全面禁止韓瘦肉精豬肉及相關產製品進入高雄」聲明書，一起走到市長座位前要求陳其邁簽署。
綠營議員見狀也紛紛走上前，高喊國民黨「時間到了」，議長曾麗燕不斷呼喊「保持議場安靜」，見藍綠陣營爭執不休，議長喊休息兩分鐘，陳其邁離場，藍營議員要把聲明書的板子黏在市長座位前，綠營議員要拆板子，綠議員繼續在場爭執，下一個質詢的無黨團結聯盟黨團陳慧善議員也上前呼喊眾人回座位，接下來是他們的時間，議員吳益政看著台上狀況也是一臉無奈。
無黨團結聯盟黨團則要求盤點焚化爐的使用效能，發電效率要能達到25%；吳益政認為未來焚化爐更新都要達到綠電標準，現在不改可能就要再等20年，並提出大林蒲遷村、仁大工業區降編乙等問題，對此陳其邁則重申仁大工業區降編的想法不會改變。
民進黨團質詢，總召韓賜村指出，市長兩年拚四年，民進黨團的監督也不會放鬆，並對陳其邁的施政說明打兩百分的成績，陳其邁則說「高雄是自己的故鄉，一定很關心」；議員林智鴻則肯定陳其邁市長對青年的重視，不只「瑜規邁隨」，而且還加碼1億「青年創業基金」，批評韓市府時期青創基金執行率只有1%，他要求市長陳其邁與青年局長張以理具體承諾明年度執行目標。
議員鄭光峰則痛批國民黨質詢要認真點，美豬的問題，民主社會要吃不吃都是自己可以選擇的，吃肥肉吃太多會中風、酒喝太多會得肝炎，任何東西吃過多都會造成影響，砲轟國民黨團製造恐慌與對立，民進黨要做的就要勇敢承擔，落實稽查，充分訊息接露。