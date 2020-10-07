台灣產業科技國際發光　金屬中心獲百大科技研發二項大獎

金屬中心在經濟部支持下，協助政府厚實產業轉型升級研究能量與促進台灣下世代產業的發展成長﹔今年「無停轉風機無人機巡檢系統技術」、「可控水反應鎂合金」二項技術獲得百大科技研發獎肯定，奠定台灣產業科技國際地位與形象。

素有科技界奧斯卡獎之稱的百大科技研發獎(R&D 100 Awards)，今年金屬中心從全球數千件參賽技術作品中脫穎而出，一舉拿下二項大獎，並與麻省理工(MIT)林肯實驗室、豐田公司(Toyota)中央研發實驗室等國際知名機構並列。

金屬中心執行長林秋豐指出，本次獲獎技術「無停轉風機無人機巡檢系統技術」可以在風機運轉中進行檢測，不需要停機，大幅縮短檢測時間，即使連微小到4mm的葉片裂縫缺陷都可以檢測出來，足足節省風機檢測成本40%以上。也可以組成多台無人機通訊聯隊，同時進行大規模風場巡檢，提高檢測效率。

「可控水反應鎂合金」可應用在農業科技、生活健康與醫療等產業，在農業的應用上，鎂合金的水反應現象可以在特定時間內營造出植物生長所需的氫氣及鎂鋅鈣營養成份，能夠生長的更好；在醫療器材發展上，可應用在骨釘、止血夾、或血管支架等植入物，讓這些植入物在組織或骨骼再生修復過程中達到均勻且緩慢的降解，被人體完全吸收，不用再透過二次手術取出。