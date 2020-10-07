美智庫全球民調：73%外國人對中國反感　創18年以來最糟

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美智庫全球民調：73%外國人對中國反感　創18年以來最糟

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-07 13:52:48｜update2020-10-07 13:55:04

越南抗議中國
▲美國皮尤研究中心對14個國家進行調查，發現大多數人對中國持有負面評價。圖為越南民眾2016年聚集在首爾中國駐韓大使館前抗議。（圖／美聯社／達志影像）
美國智庫皮尤研究中心（ Pew Research Center ）週二（ 6 ）公布對 14 個國家的調查顯示，過去的一年（中國以外）的民眾對於中國的負面看法增加，達到智庫研究 18 年以來的歷史新高。這些國家，包括澳洲、英國、德國、荷蘭、美國及南韓等，整體來說 73% 對中國持負面看法，僅 24% 持證看法。
皮尤研究中心對各國共 14000 多人進行民調，過去年長人士對中國的不滿普遍較高，但今年美國年輕族群對中國的負評比率首次過半。排序上，依次是日本（ 86% ）、瑞典（ 85% ）、澳洲（ 81% ）、丹麥（ 75% ）、南韓（ 75% ）、英國（ 74% ）、美國（ 73% ）、加拿大（ 73% ）、荷蘭（ 73% ）、德國（ 71% ）、比利時（ 71% ）、法國（ 70% ）、西班牙（ 63% ）、義大利（ 62% ）。
▲（圖／翻攝自Pew
▲民調問券上依程度分別有「非常/有些喜歡中國」、「有些不喜歡中國」、「非常不喜歡中國」3個選項，普遍來說14國73%的受訪者對中國抱持負面評價。（圖／翻攝自Pew Research Center）
▲（圖／翻攝自Pew
▲18年的趨勢圖來看，14個經濟發展較好的國家對中國的評價逐漸下滑，近年因為香港反送中、新疆人權議題以及中國強硬的立場，使得各國對中國評價急劇下跌。（圖／翻攝自Pew Research Center）
澳洲在 14 個國家中最不喜歡中國，81% 的受訪者表示不喜歡中國，較去年大幅成長 24%；在英國約 75% 的人對中國持負面評價，較去年成長 19% ；在美國 73% 的人對中國負面評價，創下 15 年來最高，數據顯示，自從川普擔任總統以來，負面評價增加了近 20%，光是去就增加了 13%。

皮尤研究中心將自從 2002 年的數據圖表化，各國對中國的評價 18 年來呈現負面逐漸大於正面的趨勢，而且近年負面平價的比率急遽升高。皮尤研究所指出，這是因為中國處理新冠肺炎（ COVID-19 ）的方式遭受普遍批評，14 個國家民調的中位數顯示，（ 61% ）大部分的民眾普遍認為中國防疫不力，除了美國以外，13 個國家的人都認為世界衛生組織（ WHO ）或本國政府處理較好，美國民調的中位數（ 84%）則顯示，民眾認為政府處理得很糟。

▲（圖／翻攝自Pew
▲14個國家（除了美國以外）都認為中國處理疫情的表現比首訪者本國來的不好。（圖／翻攝自Pew Research Center）
對中國處理疫情的不滿也反映在外國人對於中國領導人的評價上，各國平均 78% 的人不信任中國領導人習近平，除了日本和西班牙以外，各國對習近平的信心創下歷史新低，和去年相比平均下跌超過 2 位數（%）。不過有趣的是，習近平的形象在某些國家仍然比川普要來得好，在德國有 78% 的對習近平沒信心，89% 的人對川普沒信心。

在經濟方面，14 國整體 48% 認為中國領導世界經濟，接著是美國（ 35% ），其他少部分則認為是日本或是歐盟；歐洲各國逾半將中國視為世界最大的經濟體，韓國和日本則是少部分支持美國較中國具經濟影響力的國家。
▲（圖／翻攝自Pew
▲歐盟國家多認為中國在世界經濟上處於領導的地位。（圖／翻攝自Pew Research Center）
 
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