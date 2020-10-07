美智庫全球民調：73%外國人對中國反感　創18年以來最糟

澳洲在 14 個國家中最不喜歡中國，81% 的受訪者表示不喜歡中國，較去年大幅成長 24%；在英國約 75% 的人對中國持負面評價，較去年成長 19% ；在美國 73% 的人對中國負面評價，創下 15 年來最高，數據顯示，自從川普擔任總統以來，負面評價增加了近 20%，光是去就增加了 13%。
皮尤研究中心將自從 2002 年的數據圖表化，各國對中國的評價 18 年來呈現負面逐漸大於正面的趨勢，而且近年負面平價的比率急遽升高。皮尤研究所指出，這是因為中國處理新冠肺炎（ COVID-19 ）的方式遭受普遍批評，14 個國家民調的中位數顯示，（ 61% ）大部分的民眾普遍認為中國防疫不力，除了美國以外，13 個國家的人都認為世界衛生組織（ WHO ）或本國政府處理較好，美國民調的中位數（ 84%）則顯示，民眾認為政府處理得很糟。
對中國處理疫情的不滿也反映在外國人對於中國領導人的評價上，各國平均 78% 的人不信任中國領導人習近平，除了日本和西班牙以外，各國對習近平的信心創下歷史新低，和去年相比平均下跌超過 2 位數（%）。不過有趣的是，習近平的形象在某些國家仍然比川普要來得好，在德國有 78% 的對習近平沒信心，89% 的人對川普沒信心。
在經濟方面，14 國整體 48% 認為中國領導世界經濟，接著是美國（ 35% ），其他少部分則認為是日本或是歐盟；歐洲各國逾半將中國視為世界最大的經濟體，韓國和日本則是少部分支持美國較中國具經濟影響力的國家。