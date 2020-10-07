豐原高爾夫球場新會館啟用 顏水龍壁畫成鎮館之寶
記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-10-07 14:29:39｜update2020-10-07 14:39:06
社團法人豐原高爾夫俱樂部舊會館，興建於民國56年，走過半世紀，因建物老舊於前年拆除重建，新會館已竣工，選定10月10日國慶日啟用，新會館美輪美奐，最大亮點則是，費心從舊館連壁切割保存完整的「高爾夫揮桿圖」，這件由台灣國寶級藝術家顏水龍創作的馬賽克鑲崁藝術壁畫，將重現新會館營業大廳，成為鎮館之寶，提供民眾欣賞。
顏水龍生前精心創作的藝術壁畫僅有16件，目前僅存的馬賽克壁畫寥寥可數，豐原高爾夫俱樂部費心保存的「高爾夫揮桿圖」外，另一幅「熱帶魚」，原在電光牌衛浴設備公司台北門市展示，因拆遷斷裂成10多塊，經業者斥資修復後，已捐給台灣工藝研究發展中心收藏，據鑑價師審查認為，該件作品藝術及歷史價值甚高，堪稱國寶。豐原高爾夫球場是全台唯一的公益社團球場，盈餘都辦理公益事業，前年才捐獻1輛設備齊全的消防車給台中市政府消防局﹔俱樂部理事長王茂雄說，豐原高爾夫球場於1962年10月25日啟用，當年是全台第3座高爾夫球場。俱樂部會館1967年3月19日落成啟用，由當時的台灣省主席黃杰剪綵，超過半世紀的會館老舊，因此於前年拆除重建。
當年興建原會館時，聘請顏水龍在會館外墻精心製作馬賽克鑲崁藝術壁畫「高爾夫揮桿圖」，作品高720公分、寬240公分，構圖精彩、色塊美麗，予人古樸雅緻的親切感；這次原會館拆除重建，俱樂部特別將這幅國寶級作品連壁切割完整保存，移座新館營業大廳，費心保存大師的遺作。顏水龍於1997年以94歲高齡過世，他生前是台陽美術展覽會創會者之一，中年後推動台灣在地工藝國際化，1954年出任台灣工藝研究發展中心前身，即南投縣工藝研究班主任，馬賽克壁畫都是任職後作品。