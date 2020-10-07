馬來西亞疫情升溫！陳時中：自中低風險國家移除

中央流行疫情指揮中心今(7)日表示，國內截至目前累計95,262例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含93,987例排除)，其中523例確診(今日新增案522、523)，分別為431例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、486人解除隔離、30人住院隔離中。

指揮中心監測資料顯示，全球累計35,789,350例確診，分布於188個國家/地區；病例數以美國7,611,327例、印度6,685,082例、巴西4,969,141例、俄羅斯1,237,504例及哥倫比亞869,808例為多；另全球已有1,051,063例死亡，以美國214,086例、巴西147,494例、印度103,569例、墨西哥81,877例及英國42,445例為多。 指揮中心表示，斯里蘭卡昨日新增逾700例確診，且本土群聚病例快速增加，故即日起將該國自低感染風險調整為中低感染風險國家；另馬來西亞昨日新增近700例確診，考量該國疫情升溫且具擴散風險，即日起將該國自中低感染風險國家移除。各國感染風險級別最新名單如下：

另外，指揮中心表示，我國近期陸續接獲日本及法國官方透過國際衛生條例國家對口(IHR National Focal Point)通報，自我國入境日本及法國之民眾，檢出COVID-19(新冠肺炎)陽性。

指揮中心指出，日本通報檢出陽性個案共3人，1人為本國籍(案1)、2人為日本籍(案2、案3)，均為男性，年齡介於50多歲至60多歲。案1無症狀，離台前3日內(9月30日)採檢結果為陰性，10月2日入境日本時檢出抗原陽性；案2無症狀，除10月2日入境檢出抗原陽性外，分別於10月3日、5日進行核酸檢驗結果均為陰性；案3為船員，7月自菲律賓出港，個案9月17日出現胸痛症狀，9月18日自我國港口入境送醫並收治住院，9月25日出院後前往防疫旅館檢疫至10月2日，期間均無疑似症狀，10月3日入境日本時檢出抗原陽性，10月4日再次進行核酸檢驗結果為陰性。3名個案之在台接觸者共匡列74人，應採檢34人，核酸及血清抗體檢驗均為陰性。

指揮中心表示，法國通報檢出陽性個案共1人，為法國籍20多歲男性，今年2月入境我國，9月30日離境，10月1日入境法國時採檢，10月2日檢出核酸陽性。個案在台期間至離境迄今均無症狀，衛生單位已匡列個案在台期間之接觸者共9人，其中採檢3人，核酸及血清抗體均為陰性。

指揮中心指出，鑒於日前菲律賓檢出多名自我國入境之陽性個案，為釐清該國檢驗陽性率偏高之真實性，經外交部取得馬尼拉經濟文化辦事處通知，9月間自我國返回菲律賓並檢出陽性之22名外籍移工，經該國研判確診後，依規定進行14天集中檢疫，並於檢疫結束前進行第二次採檢，全數結果皆為陰性。