美國將對台七項軍售　嚴德發：美方還再評估中

外電報導，美國計劃對台灣出售7項主要武器系統，包括水雷、巡弋飛彈和無人機，將台灣打造成難打的「刺蝟」。

國防部長嚴德發今（7）日表示，軍售案美方還再評估中，但是7項軍售項目有的是沒有。

立院外交及國防委員會今日邀請國防部長嚴德發進行業務報告，民進黨立委劉世芳詢問軍售案進度，這些項目是否確定？嚴德發表示，軍售必須要美方通知國會，美方才會對外公布，只要美方公布，我們也會公布，但是7項軍售有的有、有的項目是沒有。

劉世芳追問這時候突然冒出數額龐大的軍售項目，是否與美國選舉考量、台海近期局勢緊張有關？嚴德發表示，有些軍售項目不是現在才提出來，有些是去年就提出，軍售程序必須走完，美方也有自己的評估。

「刺蝟」，難以攻打，是否台灣內部有在生產？嚴德發表示，中科院有在做野戰防空。