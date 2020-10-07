武財神挺打火弟兄 烏日玉闕朝仁宮贈消防設備
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-07 15:20:00
財團法人臺中市玉闕朝仁宮為提升消防人員火場搶救安全，今（7）日捐贈面罩、空氣呼吸器背架等救災裝備一批，給消防局第三救災救護大隊烏日分隊，以實際行動力挺打火弟兄，由第三救災救護大隊大隊長詹仁傑代表接受，並回贈感謝狀表彰義行。
玉闕朝仁宮董事長林宏昭表示，烏日分隊管轄大樓林立，數量日趨增多，且是交通要衢，包括台鐵、高鐵及即將通車之捷運都在此設站，交通人流眾多，火警出勤頻繁，裝備耗損率大，玉闕朝仁宮秉持回饋社會理念，特捐贈救災裝備一批給分隊使用，以提升消防弟兄在火場搶救安全。林宏昭表示，消防人員有如人間菩薩，投注生命熱忱守護民眾身家安全，玉闕朝仁宮捐贈消防救災器材，讓消防人員執勤時增添防護安全，是略盡市民感佩心意，希望拋磚引玉，喚起社會善心人士及公益團體共襄義舉。
烏日消防分隊表示，玉闕朝仁宮為提升消防人員火場搶救安全，分別捐贈給烏日義消分隊、烏日分隊救災裝備，包含面罩6組、空氣呼吸器背架3組等。面罩、空氣呼吸器背架及肺力閥，是消防人員進入火場不可或缺之救命設備，因火場充滿高溫濃煙，消防人員必須仰賴呼吸空氣瓶及救災面罩方可進入，以有效執行人命搜救及射水降溫等工作。台中婦女防火宣導大隊副大隊長、市議員吳瓊華表示，感謝玉闕朝仁宮每年都會捐贈消防用具，陸續捐贈消防衣專用洗衣機、消防鞋、面罩等裝備器材予烏日消防分隊，為地方公益付出，可為社會公益典範。