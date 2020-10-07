國慶連假將至　高公局估明日一早國5車潮湧現

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國慶連假將至　高公局估明日一早國5車潮湧現

記者張志康/綜合報導

calendar_today2020-10-07 15:02:58｜update2020-10-07 15:27:49

▲中秋節連續假期第2天，交通部高速公路局研判下午7大路段易塞車。（圖／擷取自高公局）
▲交通部高速公路局表示，國慶連假期間國道5號將自明早開始湧現車潮。（圖／擷取自高公局）
國慶連假即將於後（9）日展開，但交通部高速公路局今（7）日表示，國道5號將自明（8）日上午9時左右出現出遊車潮，到下午3時左右才會紓解，晚間7點左右，又會出現另一波，直到9日凌晨0時左右紓解。請民眾注意國道路況。
高公局表示，明日西部國道仍以上下班通勤車潮為主，但國道5號預期將自上午9時左右便會出現旅遊車潮，晚間7時左右又會有另一波。
高公局預估，國慶連假3天有部分路段將會車多不好走，9日研判在國1南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、北上圓山至大華系統；國3南下三鶯至關西、烏日至霧峰系統；國5南下南港系統至坪林。

10日預估壅塞路段包括了國1圓山至大華系統北上、西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北；國3北上關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰；國5北上宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統。

11日預估壅塞路段為國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北；國3北上關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰；國5北上宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統。

目前為止，高公局在國慶連假期間，也安排一系列國道疏運措施，首先是每天凌晨0至5時國道全線暫停收費、同時採取單一費率（即打75折，無每天20公里優惠里程）、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。此外，國5南下及北上都有高乘載管制；連假首日0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口；連假後2天，封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口；每天增開路肩。
高公局說，國慶連假11個重點路段實施匝道儀控的管制措施，同時，視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控管制。
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