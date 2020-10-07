深坑多福宴席開50桌4千元有找 阿基師也大顯身手
記者康子仁/綜合報導
calendar_today2020-10-07 16:10:00
眾所矚目的「2020深坑多福宴」將於10月30日在深坑老街盛大舉辦，今年特別推出澎湃的13道經典在地料理與創意豆腐佳餚，同時也邀請阿基師指導的福容大飯店一起加入，每桌10人份只要優惠價3999元，這項活動將於8日中午12點準時開賣，限量50桌。
深坑區長黃美華表示，深坑以豆腐美味聞名全台，可說是臺灣豆腐的故鄉，不僅選用非基改黃豆和深坑好水製成的豆腐，今年更結合優質「台灣黑毛豬」提供國人美味又健康的澎派辦桌美食。這次活動還邀請阿基師打造創意豆腐料理「麻辣蠶繭豆腐煲」，此道料理非常費工，需將豆腐填入台灣黑毛豬與鮮甜蝦仁混和的肉泥，還要細心地將一顆顆豆腐酥炸成渾圓的蠶繭造型，再融合鹹蛋黃與蟹腿混和的特調醬汁，豆腐外香內滑飽含海鮮甜味，將產地食材的特色發揮到極致。
黃美華說，今年深坑多福宴首次由公所主辦，針對這幾年經典料理進行整理與復刻，再搭配創新料理提供民眾耳目一新的感受﹔經典料理包含了深坑知名總鋪師餐廳「嘉義閣」的經典好菜「卜肉豆腐蝦仁捲」及「古早厝」超值美味料理「黃金如意太監雞」，更不能錯過名店「麗芬肉粽」推出香氣四溢的創新料理「多福金瓜拼油飯」；還有由連續六年深坑多福宴總舖師豆腐師掌廚的「筍香滷黑毛豬腳」，特別選用肉質鮮美的臺灣黑豬肉佐以筍絲燉煮，滷得軟嫩香Q、滑嫩且富含膠質的口感，讓大家吃完美食還擁有Q彈的肌膚，多福宴道道美食讓民眾一次享受多種經典與創新的豆腐辦桌料理手路菜。除了鹹食料理外，還以「豆腐麻糬」為飯後甜點，不僅有濃濃豆香，而且好消化、不黏牙，獲得2020新北市伴手禮。