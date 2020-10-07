康軒董座居家檢疫趴趴走　陳時中撂下重話

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康軒董座居家檢疫趴趴走　陳時中撂下重話

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-10-07 15:24:33｜update2020-10-07 15:24:55

▲衛福部長陳時中今（30）天出席衛環委員會備詢，面對美豬進口查廠議題語塞。（圖／記者林調遜拍攝）
▲指揮官陳時中表示，針對康軒董座違反居家檢疫規定，未來再犯的話不排除加重懲處。（圖／記者林調遜拍攝）
康軒文教集團董事長李萬吉，日前因為違反居家檢疫規定，私自在外趴趴走，遭到新北市衛生局開罰100萬，而當時檢舉董座的「吹哨者」，近日向媒體陳情，認為遭秋後算帳、被迫離職。針對此案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7）天表示，未來如果同公司再犯，將會嚴懲。
另外，有媒體追問，康軒在大陸事業體龐大，也有不少台幹長年往返兩岸，是否會針對康軒加強宣導，避免形成防疫破口，對此陳時中表示，他們不是資訊較弱的事業體，將來如果同個公司再犯的話，會加重懲處，不會特別去做宣導。
另外，吹哨者也向媒體陳情，有向指揮中心進一步陳情，但遲遲沒有收到回應，陳時中也回應，他沒有收到這個消息，不過他猜可能是透過1922陳情，相關人員可能會請他跟勞動部提起這件事，因為解僱這部分負責單位還是勞動部，不過陳時中也馬上允諾，會針對此事再進一步了解一下。

另外，指揮中心今天也表示，基於人道考量，針對居家隔離/檢疫者，因親屬身故或重病等社會緊急需求，需申請外出奔喪或探視之規定，調整為自居家隔離/檢疫第1天(含)起，無症狀者可向地方衛生單位提出申請：

1.經地方衛生單位審查符合資格，由地方衛生單位安排至自費檢驗指定院所進行自費採檢；往返自費檢驗指定院所採檢期間，應全程佩戴口罩，於當次檢驗結果確認陰性前，均應搭乘防疫車隊。
2.居家隔離/檢疫第1至4天採檢者，取得檢驗陰性報告者，可於採檢2天內，向地方衛生單位申請安排外出；若為居家隔離/檢疫第5天(含)以後採檢者，則依現行規定，可於取得檢驗陰性報告3天內，向地方衛生單位申請安排外出。若之後仍有外出需求，可再循以上程序提出申請，次數不限1次。

此外，指揮中心提醒，考量醫院或奔喪地點人群聚集且具傳播風險，為加強外出時之防護措施，確保大眾安全，指揮中心提醒，申請人需配合填寫防疫檢核表，探病者需先取得該醫院同意後才可探視，並應遵循居家隔離/檢疫期間外出探視、奔喪或辦理喪事次數與時間限制，及外出時不得搭乘大眾運輸工具，需全程佩戴口罩、保持安全社交距離及落實手部衛生等規定。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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