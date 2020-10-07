康軒董座居家檢疫趴趴走　陳時中撂下重話

表示，基於人道考量，針對居家隔離/檢疫者，因親屬身故或重病等社會緊急需求，需申請外出奔喪或探視之規定，調整為自居家隔離/檢疫第1天(含)起，無症狀者可向地方衛生單位提出申請：

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此外，指揮中心提醒，考量醫院或奔喪地點人群聚集且具傳播風險，為加強外出時之防護措施，確保大眾安全，指揮中心提醒，申請人需配合填寫防疫檢核表，探病者需先取得該醫院同意後才可探視，並應遵循居家隔離/檢疫期間外出探視、奔喪或辦理喪事次數與時間限制，及外出時不得搭乘大眾運輸工具，需全程佩戴口罩、保持安全社交距離及落實手部衛生等規定。