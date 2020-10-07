台灣億萬富豪又變多！40人總財富918億美元、聚焦3大產業

在2018年、2019年 和2020年的前7個月中，科技業億萬富豪的財富總值成長了42.5%，從1.3兆美元增加至1.8兆美元。同一期間，健康醫療業的億萬富豪財富總值成長了50.3%，從4381億美元增加至6586億美元；這些增幅遠超過同期億萬富豪的財富總成長率（19.1%）。娛樂、金融服務、原物料和房地產業的億萬富豪淨值財富則落後其他族群，成長幅度在10%或以下。
亞太地區目前共有831位億萬富豪，占全球億萬富豪人口38%， 其財富從2019年到2020年4月上旬股市下跌後，僅下降2.1%至2.4兆美元，跌幅遠低於歐非中東地區的10.1%和美洲地區的7.4%，顯示其於動蕩環境中更具韌性。而從2020年4月初到7月底，亞太地區億萬富豪的財富更反彈了36%，回升至3.3兆美元。
值得注意的是，亞太地區億萬富豪中，有81%是白手起家，而歐非中東地區白手起家的億萬富豪比例為60%，美洲則為70%，而2019年3月到2020年7月為止，亞太地區增加了221位新的億萬富豪，總共代表了3281億美元的財富。
中國大陸億萬富豪的財富在亞太地區所有億萬富豪中成長最快。儘管受到疫情影響，仍創下415位億萬富豪的新記錄，其財富總值至2020年7月為止共達1.7兆美元，與2018年相比成長了驚人的71%，這些億萬富豪中有98%是白手起家。而至2020年4月初為止，他們的財富在過去10年成長了近9倍，相較之下美國億萬富豪的財富在同一期間僅成長了1倍。
此外，亞太地區女性億萬富豪的資產成長了4分之1以上，帶動了全球女性億萬富豪財富總值達2699億美元。此外，亞太地區的女性億萬富豪人數從2013年的26位增加了1倍以上，達到68位，在所有地區中增幅最高，其中62%都是企業家。
這次的調查也顯示全球億萬富豪的捐贈比以往任何時期都高。因應全球疫情大流行，209位億萬富豪公開承諾提供總計72億美元的捐款金額對抗疫情。就全球而言，一些億萬富豪在慈善事業方面開創先河的同時，也在公司和投資活動中追求永續發展目標。
瑞銀財富管理全球家族辦公室負責人Josef Stadler表示， 新冠肺炎疫情已使全球經濟及其產業根本重新洗牌。而最快回應這狀況的，正是那些透過新科技，在現有業務上取得大幅躍進的創新者和顛覆者。像風暴過後需要革新，發生戰爭或流行病的時候往往也會加速變革，並為各行各業留下長久的影響，而這群億萬富豪就可能會為這樣的努力指引方向。
在2018年、2019年和2020年的前7個月，創新者和顛覆者的億萬富豪財富總值成長了17%，達5.3兆美元，而傳統億萬富豪的財富總值僅成長了6%，達3.7兆美元。
從產業面看，大部分科技（94％）和健康醫療（71％）業的億萬富豪都屬於這類創新者和顛覆者族群。從區域面看，亞太地區可被視為創新者和顛覆者的億萬富豪財富成長了23%，達1.4兆美元，而傳統億萬富豪的財富在同一期間則成長了13%，達1.2兆美元。
在科技和健康醫療業的億萬富豪族群中，來自亞太地區的占比最大，共有181位（8%），高於美洲的153位（7%）和歐非中東的88位（4%）。
瑞銀台灣區財富管理高端客戶部總監駱秉正指出，台灣億萬富豪中，白手起家的占67%，高於香港（62%）、新加坡（60%）、歐非中東地區（60%）。帶動財富成長的前3大產業則分別為科技、房地產和健康醫療業。觀察億萬富豪的企業經營之道，除了可以發現他們日益傾向尋求永續的解決方案，更擅於把握3L投資策略流動性（Liquidity）、長久（Longevity）和傳承（Legacy），以駕馭市場波動。
瑞銀集團台灣區總經理暨瑞銀台灣區財富管理執行長陳允懋也提到，在台灣，億萬富豪人數在2019年和2020年的前7個月中共有40位，其財富總額達918億美元，甚至高於2018年，顯見台灣的韌性和極具經濟復甦的機會與彈性。