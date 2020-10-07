新北職場英語體驗營 讓技職學生開口說英語
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-07 17:00:00
為培育技高學生「專業技能」及「專業英語」雙核心能力，新北市教育局從109年10月至110年6月間，共開設5大群科24種職場英語課程，提供近千個學習名額，給學生免費參加職場英語體驗營，全程以雙語進行，讓理論與實務相結合。
教育局表示，隨著全球化發展，英語能力已成為職場必備技能，新北市以「動手做學英語」為核心，推動專業英文、職場英語、選手赴國外專業研習、國際交流論壇及業界實習等；除專業技能的提升外，更希望透過相關培訓課程提升技高學生語文能力，讓學生能與職場接軌。新北市教育局推動的職場英語體驗營結合12所科技院校及產業資源，辦理12梯次24職種體驗課程，希望為孩子創造實踐學習及展現專業的契機；教育局長張明文與外籍教師在記者會上扮演外國客人，由學生扮演餐飲服務人員，全程使用英語進行對話。
來自新加坡的能仁家商巫梓倩同學說，去年參加職場英文體驗營時發現這是一個踏出自我及增強自信心的好機會，未來想要進入時尚界工作，如果具有專業技能與專業英語的能力，可以幫助自己更上一層樓；南強工商建教班沈厚至同學表示，自己在餐廳實習，深切體會到英語在職場的重要，特別是在服務外國賓客時，展現自信、敢開口說英語更能貼近賓客。宏國德霖科技大學外師Stephen Lechtenberger認為，英語營課程能打開職場的大門，帶領學生認識不同的職場或產業原貌，引導學生勇敢說英語，適時修正發音，透過小組活動讓他們想辦法快速去找答案，快速提升學生多面向能力。