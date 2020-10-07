防疫五月天大合體！搶先亮相「國慶」限量口罩
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-07 15:39:47｜update2020-10-07 15:40:03
這週將迎接雙十國慶連假，因應今年新冠肺炎疫情，各大集會場合都必須戴上口罩，中央流行疫情指揮中心，今（7）天下午舉行例行記者會時，由指揮官陳時中帶隊的防疫五月天，也特別戴起今年廠商特製的國慶口罩，同台登場。
指揮中心副指揮官陳宗彥，同時也是內政部次長，今天特別帶著國慶口罩到指揮中心記者會現場，陳時中和張上淳等人，都現場換上國慶口罩，成為大家鎂光燈捕捉焦點，不過根據了解，這款口罩是中衛生產，並非醫用雙鋼印口罩。陳宗彥也在會後表示，這次口罩設計方向是把「多元聲音」融合到口罩上，主題為MY COLOR 我型‧我色 MY STYLE口罩，會用在國慶大會，不過數量有限，陳宗彥透露，因為口罩國家隊廠商，是特別挪出一部分的生產餘力，來特別幫國慶做口罩，因此很可惜，本次國慶口罩，只能提供給參加國慶大會的賓客。
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