蝦皮購物雙10品牌週年慶開跑　Switch主機下殺1010元

百貨週年慶大戰近年已從線下延伸到線上電商，蝦皮購物「10.10品牌週年慶」自9月28日暖身起跑後，觀察最受消費者喜歡的品類包括週年慶強打的高價精品、3C及美妝類商品。看好此消費熱潮，該電商業者祭「10.10品牌週年慶」推出超殺優惠，Switch紅藍主機10月8日中午12點開搶，下殺只要1,010元；而10月10日當天更有原價6,250元的SKII青春露下殺52折，只要3,280元的優惠。

蝦皮購物於10月8日至10月10日三天，推出全站滿千折百、整點Happy Hour加碼送5折券，更攜手今生金飾、誠品生活南西館等19家跨界合作夥伴，提供近4千萬優惠，消費者只要用1蝦幣，就可兌換Coldstone一個月免費吃冰券等超值優惠券，更可以免費抽iPhoneSE。還有，7日晚間21:00起也將於跨夜直播中首度推出直播競標派對「蝦皮之夜」，並邀請五堅情、采子於直播中捐出二手商品開放觀眾競標，婁峻碩的《COLORFUL》MV 服裝300元起就有機會得標！更大手筆祭出「季度0元免運券」供收看直播的幸運兒抽獎。

據電商業者觀察，10.10品牌週年慶暖身期間以美妝、精品商品銷售最熱門，因此特別於「10.10品牌週年慶」正式日首日（10/8），針對最暢銷的美妝、3C、精品包款，推出夢幻清單1折起超殺優惠。3C商品推出年度最夯Nintendo Switch紅藍主機 10/8 12:00 整點瘋搶價直降1折，只要1,010元，果粉必買的Apple iPhone 11 128G在10/8 00:00也祭出 10,100元優惠價。



▲年度最夯Nintendo Switch紅藍主機 10月8日 12點整點瘋搶價直降1折，只要1,010元。（圖／品牌提供）

另有GUCCI太陽眼鏡、GUCCI Disney x Gucci GG 帆布圓餅包等名牌精品通通下殺69折起，千萬不可錯過！而10/10當天則精選雅詩蘭黛粉持久、SKII青春露推出最低46折優惠，居家必囤的Ariel 3D洗衣膠球也祭出半價折扣；除各項下殺1折的必BUY商品外，10月8日至10月10日更有全站滿千折百的優惠，每日00:00-02:00、12:00-14:00、18:00-20:00三時段全站發送滿千折百優惠券註1，每逢上、下午10點Happy Hour更發送全站5折券。





為了歡慶10月免運月，平台業者也特別於10/10開放全站免運，而日前宣布的「蝦幣全站折抵」更將於每週六提高折抵上限到50%，單日最高可折抵2,000元，讓每一塊蝦幣都能發揮最大價值。此外，該平台業者也與今生金飾、誠品生活南西館、Cold Stone、Tinder等19家異業合作夥伴，組成超強「跨界夥伴聯盟」於10月祭出近4千萬元優惠。消費者只要使用蝦幣，就可兌換誠品生活南西館提供總價值高達10萬元的超值好禮，輸入序號還有機會抽中iPhoneSE；此外，使用1蝦幣也能獲得今生金飾價值3,200元的奢華手環、Cold Stone免費吃冰一個月、Tinder Gold免費試用一個月等抽獎資格。不僅於此，10/10當日登記後，全站消費只要累計滿1,000元就可抽由今生金飾提供，市價高達39.1萬元的5件式黃金套組。





為提供消費者更好的體驗，該電商業者也創下電商先例，於10月7日 21:00-00:30舉行首屆直播競標時尚派對「蝦皮之夜」，除了可以欣賞奢華精品走秀之外，更有超人氣的五堅情、采子、G.O.F.與黃于恩 溫妮與觀眾一起同樂。五堅情與采子將於直播中捐出個人二手商品，用戶只要於時間內於指定貼文留言競標，就有機會將藝人原味二手商品帶回家，幸運的得標者更有機會得到藝人現場CALL OUT的福利。除了藝人商品外，該電商業者同時推出季度免運資格抽獎，幸運兒即可享90天免運資格！

此外，蝦皮購物也將於直播中進行強品估價派對，只要針對活動強品估價，限時期間內第一位估中商品金額的用戶，即可以1元將原價19,900元的TOSHIBA 43吋4K六真色液晶顯示器、價值破萬的飛利浦健康氣炸鍋等熱門夯品帶回家。直播期間也將狂灑最高1010元的折扣碼，一起歡慶雙10。