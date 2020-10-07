嘉義縣鏈結18鄉鎮當季食材 推「嘉鄉味．好棒棒」料理
嘉義縣鏈結18鄉鎮當季食材 推「嘉鄉味．好棒棒」料理
記者任禮清、陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-07 16:40:08
嘉義縣農會、嘉義縣政府鏈集18鄉鎮市的在地當季特色食材，結合故宮南院前的棒棒積木飯店，推出「嘉鄉味‧好棒棒」系列料理；嘉義縣長翁章梁表示，「食當季」的以最近的距離，最新鮮、最安全的美味，提供給國人享受舌尖的味蕾。
翁章梁為了將嘉義縣山、海、平原與養殖的在地豐富食材、優質農產，以更多元形式推廣給國人，鏈集縣內18鄉鎮市的當季、優質、新鮮而具特色的食材，再與故宮南院前的棒棒積木親子飯店合作討論，研議出12道「嘉鄉味．好棒棒」系列美味料理；不僅以最近的距離，最新鮮、最安全的美味提供給國人享受，也可以減少碳足跡，體驗嘉義濃濃的家鄉味，滿足饕客舌尖的味蕾。今(7)日在棒棒積木飯店舉辦「嘉義縣109年嘉鄉味好棒棒-強化農糧產業產銷履歷供應鏈記者會」，先由飯店的行政總廚「阿紘師」楊丞紘一一介紹每道佳餚的名稱，與所屬鄉鎮市的當季食材用料；「阿紘師」強調每道菜都以原汁原味的方式製做，不做過多的烹飪，與任何色素的添加，鄉親和來嘉旅遊的民眾，可以一嚐嘉義安心的在地好滋味。
嘉義縣政府說，不餘遺力的推動產銷履歷標章認證制度，目的就是強化農產品市場價值，對生產者而言，標章認證可提高產品辨識度、提高生產品質及競爭力，增進消費者認同感；對消費者而言，產銷履歷認證可以確保農產品來源及安全性，提升對國產農產品信心。
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜指出，這次與飯店合作的料理，囊括18鄉鎮市當季的特色食材，推出很適合親子全家一起共同享受的美味饗宴，遊客到嘉義玩，就可以吃到最方便、最新鮮的在地美食，同時直接幫助農民產銷，幫忙農民，把優質農產品銷出去。