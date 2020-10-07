青年局輔導企業推線上教學 人人都學得會機器人教育
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-10-07 18:30:00
桃園市政府青年事務局新明青創基地輔導新創團隊覓謎爾科技有限公司，建立「線上教學及學習平台」，透過完整的系統化機器人課程，培養學員解決問題的能力與創意思維發想；多元化的主題課程，不論是幼稚園三歲、國高中到大學還是社會人士都可以學得會。
覓謎爾科技有限公司創辦人姚舒嚴表示，從事機器人教育，當學員人數不斷擴增，為了解決師資不足的問題，花近五年的時間研究，將自身所開發的教材及內容，經過系統化及數位化的過程，建立「線上教學及學習平台」；平台能監控學生學習時的專注度、進度，還能分析學生在「STEAM」（科學、技術、工程、藝術及數學）方面的特性，以大數據分析模式分析學生學習成效與認知負荷，即時掌握每位學生的學習狀況。姚舒嚴說，教材特別選用「樂高」，課程設計及內容更是下足功夫，配合五大主題、不同階段內容，近千堂的課程，讓學員能從3歲學到30歲，天天都有新發現；進駐到新明青創基地，透過基地提供的雲端運算系統服務，將平台所收集到的學生學習狀況進一步分析(如學生的專注度、STEAM指標、性向指標等)，以科學化的方式客觀的了解學生的學習狀況，進而調整個別的學習進度及課程內容
姚舒嚴指出，除了線上教學及線下實做課程外，也積極帶領學生參與許多國內外競賽，在2019年度亞洲盃機器人競賽奪得許多獎項（多達30組），學生學習除課堂中的知識外，也能與同年齡對手相互切磋，激發學生想像力及創造力；覓謎爾團隊與學術單位合作，將於本年度聯合啟動全台第一場師資培訓課程，結合學校老師教學能量共同推動程式教育，同時培育大學生成為師資。姚舒嚴表示，未來希望能將這一系列數位學習平台從台灣推廣到世界各地，讓更多對於機器人教育有興趣的莘莘學子可以接觸到覓謎爾機器人教育的用心良苦與智慧結晶！關於覓謎爾科技有限公司最新相關訊息，將陸續公告在「TYC創新創業資源網」，歡迎更多對STEAM機器人教育及師資培訓有興趣的民眾多加利用。