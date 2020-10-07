中部七縣市長站出來 齊聲「反瘦肉精豬肉捍衛食安」
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-07 15:54:49
「中台灣區域治理平台」七縣市首長會議，今年輪由彰化縣舉辦，台中市長盧秀燕今(7)日邀集6縣市首長代表簽署「反空污共同聲明」及「反萊豬為食安把關共同聲明」，齊力對抗空污，並堅持地方瘦肉精零檢出原則，捍衛民眾健康與豬農權益。
「中台灣區域治理平台」七縣市首長會議，包括盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、苗栗縣副縣長鄧桂菊齊聚一堂，並由彰化縣政府副秘書長賴振溝報告七縣市首長年度議案成果報告。盧秀燕強調，今年七縣市首長會議主題為顧健康，第一，共同反對含有瘦肉精美豬進口，維護民眾健康與豬農權益；第二，反對中火未淘汰老舊燃煤機組，規劃再增新機組；第三，歡迎全國民眾於國慶假期到七縣市20條健康步道，一起散心旅遊顧健康。
王惠美表示，七縣市以民生為主要議題，反空汙立場一致，並共同反對萊克多巴胺進入國內，維護民眾健康。另受疫情影響，中部各縣市為推展觀光，共同行銷20條特色步道，舉辦4重抽抽獎活動，邀請全國民眾共襄盛舉。另外為拼觀光，聯手行銷「出遊吧！觀光步道森遊會」，推出七縣市20條特色步道，邀民眾國慶連假闔家踏青抽大獎﹔台中市府研考會說明，自10月9日起至12月31日止，民眾體驗登山步道，並與打卡牆拍照上傳至活動網站，即可參加四重抽活動，獎品包含汽車1台、美利達自行車6台、8,000元歐都納提貨券10名及市值300元的7縣市特色禮品，總獎項計717份。