廣編／新光人壽獲國家品牌玉山獎肯定　創新服務奪四大獎

第17屆「國家品牌玉山獎」於10月6日(二)舉行頒獎典禮，新光人壽一舉拿下「傑出企業獎」、「最佳產品類」、「最佳人氣品牌類」總計4座獎項，其中，「數位服務好朋友Lumia」，更獲「最佳人氣品牌類」全國首獎最高榮譽肯定，顯見新光人壽在企業經營、保險商品及數位服務等方面深受消費者及專業評審團青睞。

新光人壽近年積極投入數位金融科技創新，持續推出多項創新產品與服務，包括首創健身外溢保單、業界首推「透過手機進行實名認證」申辦「網路保險服務」、並開國內首例，將客製化保險服務搬上LINE官方帳號，將企業的LINE官方帳號定位為「口袋裡的服務中心」，提供多項超貼心的一對一專屬服務，如「會員註冊」、「超商繳交保費」、「聯絡資料修改」及「信用卡效期變更」等；此外，亦攜手全台11家保險業者共同打造「保全／理賠聯盟鏈」平台，重塑全新保險業營運模式，提升數位服務快捷性與理賠程序便利性，獲得傑出企業獎肯定。

看準國人集點風潮與對LINE的黏著度，新壽以「LINE官方帳號」創新開發「SK點數平台」及推出「數位服務好朋友Lumia」亦獲頒「最佳產品類」與「最佳人氣品牌類」獎。新壽為深化與使用者的互動溝通，於LINE官方帳號打造來自外太空星球、喜歡交朋友Lumia貼圖人物，並在「SK點數平台」上，推出各種集點活動，以增加使用者互動、建立起情感連繫。「SK點數平台」，只要綁定新光人壽LINE官方帳號，不限身份，人人可集點，只要完成線上交易或指定任務，即可獲得SK點數，累積的點數可1:1兌換LINE POINTS或Lumia週邊商品。





新光人壽致力於商品的推陳出新，本次獲得「最佳產品類」獎項的「活力健身重大傷病定期保險」以業界獨家健身外溢機制為商品訴求，精準鎖定運動族群及年輕客群，提供精選重大傷病醫療保障以及保費折減機制，視運動點數達標情況，可獲得3%至5%不等的續年度保險費折扣，鼓勵保戶「動越多、省越多」，讓保險不僅具有事後補償的功能，更具有事先預防的功能。

新光人壽深耕台灣逾半世紀，一路走來，始終秉持「創新、服務、誠信、回饋」的理念，用心傾聽社會需求，洞察國際趨勢與時俱進，更在永續發展的道路上精益求精，期許自身與台灣社會共好成長。