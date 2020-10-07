昌鴻升中颱北轉撲日本　對國慶連假無影響

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昌鴻升中颱北轉撲日本　對國慶連假無影響

記者張志康/綜合報導

calendar_today2020-10-07 15:55:54

中颱昌鴻
▲氣象局表示，中颱昌鴻未來路徑將逐漸北轉，對台灣陸地影響機率很低。（圖／翻攝自中央氣象局）
中央氣象局今（7）日下午2時宣布，昌源颱風增強為中颱，但受到北方槽線牽引，預計將逐漸轉往東北方，朝向日本沿岸海域前進。預期影響接下來的國慶連假機率將會很低。
氣象局表示，目前昌鴻颱風的中心位置在中心位置在北緯 25.9 度，東經 134.7 度，也就是日本沖繩縣琉球本島東方海面。在台灣的天氣部分，今、明（7日、8日）兩天受東北風影響，臺灣北部及東北部天氣稍涼，其他地區及澎湖、金門、馬祖早晚亦涼；桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨；明天東半部（含蘭嶼、綠島）、基隆北海岸、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率。
另外，同樣是受到東北風影響，臺南以北、東半部沿海空曠地區及各離島易有8至10級強陣風，近海風浪較強，海邊作業或活動請注意安全。雖然颱風遠離，但氣象局也提醒，明日起至10日，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，海邊活動請多加留意。
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