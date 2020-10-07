國慶連假何處去？到虎尾高鐵特定區看雲林國際農機展

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國慶連假何處去？到虎尾高鐵特定區看雲林國際農機展

記者洪佳伶/雲林報導

calendar_today2020-10-07 17:45:00

國慶連假　雲林國際農機展在高鐵站前登場
▲雲林國際農機展10日起在高鐵站前隆重登場。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.07）
雲林國際農機展將於國慶連假10日10日、11日及12日，連續3日假雲林縣虎尾高鐵特定區建成路與學府西路口處舉行；展出內容包含新式無人飛行噴霧機到施肥機、田間搬運車到大型曳引機、智慧型農機，及自駕車等各式大小農機。
雲林縣副縣長謝淑亞表示，雲林國際農業機械暨資材展堂堂邁入第15年，展覽規模日益擴大，已成為台灣最大、最專業之農業機械、設施設備專業展覽，今年邀集包含香港、日本、韓國等各國在台代理商，與全國農機廠商在內，共450多家國內外優秀廠商，為全台最大農業機械盛事；農機展展出的不止是台灣的農業科技實力，更代表政府各部門對農業之重視，目前正朝著低成本、低勞動力及高效益的新農業，要讓雲林農業年年奪下最高產值大縣寶座，更為台灣再創農業奇蹟。
▲雲林國際農機展10日起在高鐵站前隆重登場。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.07）
▲雲林國際農機展10日起在高鐵站前隆重登場。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.07）
農業處長魏勝德說，雲林國際農業機械暨資材展儼然已是全台農業盛事，參展廠商、成交金額及參觀人數每年均創下新高，去(2019)年展期就吸引超過51萬人次的參觀人潮，今年的展覽更加盛大，勢必吸引更多國內外專業農業人士的關注；此外，今年農機展更結合虎尾特色產業毛巾節活動，也首次與大型花卉主題佈置結合，且展出期間，特別安排高鐵站及會場間之免費接駁專車，歡迎民眾搭乘。
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