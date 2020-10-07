違反GMP被列黑名單　杏輝全面回收23項有疑慮藥物

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違反GMP被列黑名單　杏輝全面回收23項有疑慮藥物

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-10-07 16:02:40｜update2020-10-07 16:02:43

杏輝
▲因嚴重違反 GMP 遭食藥署列入藥廠黑名單，杏輝藥品今（ 7 ）日召開記者會對外說明。（圖／記者陳致宇攝）
國內藥廠「杏輝藥品」因嚴重違反 GMP ，遭食藥署列入藥廠黑名單，共 20 項藥物被要求下架回收。杏輝藥品今（ 7 ）日召開記者會對外說明，由總經理白友烺率領主管對外界致歉，並宣布針對有疑慮的 20 項藥物，即日起不限批號、規格全面回收，另有 3 項藥物經自主清查後發現有疑慮，立即停止生產並啟動自主回收機制。
杏輝藥品總經理白友烺表示，近日針對 288 項產品、 755 項規格進行清查比對，完成後才會於今日召開記者會對外說明，除了先前公布 20 項有疑慮藥物外，另有鹿茸賀爾蒙膠、咳定平錠、安嗽錠等 3 項藥物，經自主清查後發現有疑慮，即日起停止生產出貨。針對有疑慮的 23 項藥物即日起不限批號、不限規格全面回收。
▲杏輝總經理白友烺率領主管對外界致歉，宣布全面回收有疑慮藥品。（圖／記者林柏年攝）
▲杏輝總經理白友烺率領主管對外界致歉，宣布全面回收有疑慮藥品。（圖／記者林柏年攝）
白友烺指出，公司產品均依法使用有 GMP 證明的原料與合格賦形劑，絕對沒有偷工減料的情況，加上工廠已完成 SAP 、 MES 及 WMS 等電腦化數據管理，這些數據都可以完整呈現。這次事件是因工廠管理過失，沒有及時呈報與處置，過失人員已完成責任調查，將予懲處。

白友烺說，經過此次事件，公司內部將組成品管委員會，每個月都要進行檢討，同時也會向董事會報告檢討內容，同時會邀請外部機構，像是台灣藥物品質協會進行定期稽核，要降低外界疑慮。白友烺強調，使用的原料及賦形劑都須符合 GMP 規定，絕對沒有使用黑心原料，更不存在造假或不實紀錄。
杏輝須回收藥品橫跨處方藥與指示藥，包含「杏輝布咳樂液0.8毫克/毫升」、「若蘭仙施面皰凝膠10毫克/公克」、「杏輝欣吉視點眼液」、「杏輝咳定舒糖漿」、「杏輝胃邁寧錠」、「杏輝喜癒痔軟膏」、「咳定康優膠囊」、「健聯乳膏」（1000g塑膠罐裝）、「舒明麗眼藥水」、「敏可停液0.4毫克/毫升」、「悠力素乳膏」、「暈克錠」、「保利肝膠囊」 、「安咳糖漿」、「美白軟膏40毫克」（500g塑膠罐裝）、「親擦樂夢軟膏」、「可立舒乳膏 0.5 毫克/公克」（1000g塑膠罐裝）、「貝他每麗軟膏」、「來縮酵素錠90毫克」和「皮爽頭皮用液1毫克/毫升」，以及今日公布鹿茸賀爾蒙膠、咳定平錠、安嗽錠等 3 項藥物。
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