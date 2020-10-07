違反GMP被列黑名單　杏輝全面回收23項有疑慮藥物

▲杏輝總經理白友烺率領主管對外界致歉，宣布全面回收有疑慮藥品。（圖／記者林柏年攝）

杏輝須回收藥品橫跨處方藥與指示藥，包含「杏輝布咳樂液0.8毫克/毫升」、「若蘭仙施面皰凝膠10毫克/公克」、「杏輝欣吉視點眼液」、「杏輝咳定舒糖漿」、「杏輝胃邁寧錠」、「杏輝喜癒痔軟膏」、「咳定康優膠囊」、「健聯乳膏」（1000g塑膠罐裝）、「舒明麗眼藥水」、「敏可停液0.4毫克/毫升」、「悠力素乳膏」、「暈克錠」、「保利肝膠囊」 、「安咳糖漿」、「美白軟膏40毫克」（500g塑膠罐裝）、「親擦樂夢軟膏」、「可立舒乳膏 0.5 毫克/公克」（1000g塑膠罐裝）、「貝他每麗軟膏」、「來縮酵素錠90毫克」和「皮爽頭皮用液1毫克/毫升」，以及今日公布