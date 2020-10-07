反萊豬國民黨北市議會黨團酸：協尋2012年民進黨、林飛帆

陳重文痛批，衛福部長陳時中承諾小朋友吃的營養午餐不含萊克多巴胺都是騙人，林奕華的提案竟然有8綠委反對，國民黨團憤怒、痛惡這樣的行為，現在連營養午餐都失守，用粗俗台語來說，除了民進黨政府像月亮，初一、十五不一樣外，還有「別人的孩子死不完」。
陳重文也質疑，蔡政府訂的萊克多巴胺容許量標準是以ppm，而非ppb，呼籲蔡政府不要再玩數字遊戲來騙民眾。
林奕華表示，衛福部目前針對0至2歲，孩子抵抗力、免疫力最弱狀況下，稱無法一律使用國產，因只要符合安全標準即可，不管衛環委員會、教育委員會中，全部都被民進黨委員舉手封殺，真的非常遺憾。
林奕華說，目前學校衛生法規範還是優先使用，希望能在契約中明確針對教育部所定的方向，明確修改相關辦法、訂出罰則，非常遺憾被舉手反對，再來盼系統平台登錄每天供餐相關食材，增列加工再製品，溯源管理系統，也被直接否決。還有，提案包括從托嬰中心、幼兒園、各級學校到課後照顧中心都要求瘦肉精「零檢出」，訂定相關管理規範、罰則，也被否決。
徐巧芯則提到，目前所有針對萊豬都有7成反對的民調，但綠委「只顧黨意、不顧民意」，不是民意代表，而是投票部隊，她想協尋林飛帆、2012年的民進黨，她抨擊，林飛帆這陣子以來完全禁聲，沒譴責過那些只顧黨意的立委。
徐巧芯更引述2012年時任台大研究生協會代表林飛帆反對總統馬英九開放美牛的言論，林飛帆稱，以WTO的規定，只要開放含瘦肉精的美牛進口，以後各國的瘦肉精肉品皆能任意通關，包括來自中國的豬、雞、鴨等，痛批「政府的牛豬分離說法根本是狗屁！」
徐巧芯說，林飛帆不只反對美牛，也反對美豬，當時反馬政府拍美國馬屁，「但請問林飛帆，現在綠委、你們是不是正在拍美國的馬屁？」她酸當初的抗議行動，假以拍美國馬屁之名，其實在政治操作。
新聞來源為Newtalk 新頭殼