菲律賓得來速祈福服務！掀為毛孩兒祝聖風潮
記者賴正琳/綜合報導
calendar_today2020-10-08 07:00:00
根據四方報報導，隨著新型冠狀肺炎疫情在全球延燒，各國人民民心惶惶之外，不少飼主還會擔心自家毛小孩會不會也會被感染。菲律賓飼主們於4日全家總動員，參加「得來速」祈福慶典，紀念動物守護聖人「亞西西聖方濟各」和慶祝世界動物日，當天神父為參與的毛孩兒們祝聖並祈求平安。
根據外國媒體報導，馬尼拉1名天主教神父於飼主們車外，替飼主帶來的鳥類、貓和狗噴灑聖水祈福，用確保社交距離的方式，誠心為毛孩兒們祝福身心健康。毛孩兒對飼主們來說就是家人，雖然面臨疫情，但仍需要慶祝動物日，同時關注自家「毛家人」的健康。「對我們來說，牠就是我們的家人，為牠祈福就是一件重要的事。」1名帶著自家寵物前來祝聖的女士說道。
目前全球確診新冠疫情人數已超過3500萬，官方有紀錄的死亡人數則超過104萬。
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