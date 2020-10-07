少女時代徐玄「私生活」崩壞　抽菸、蹲牢房樣樣來！

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少女時代徐玄「私生活」崩壞　抽菸、蹲牢房樣樣來！

記者陳雅蘭/綜合報導

calendar_today2020-10-07 17:36:28

▲徐玄在劇中是詐欺犯。（圖／Netflix）
▲徐玄在劇中飾演詐欺犯。（圖／Netflix）
由「少女時代」徐玄與高庚杓主演的《私生活》，以及高雅羅和玄彬師弟李宰旭搭檔的《DO DO SOL SOL LA LA SOL》都於今（7日）同時播出。在新戲記者會上，向來給人乖乖牌印象的徐玄坦言，為了演好劇中「生活型詐欺犯」而努力的在日常生活中「崩壞」，抽菸、蹲牢房也一點都不害怕，並表示這個角色充滿魅力。 
▲高庚杓（左起）、徐玄、金孝珍、金永敏、太垣晳出席《私生活》記者會。（圖／Netflix）
▲高庚杓（左起）、徐玄、金孝珍、金永敏、太垣晳出席《私生活》記者會。（圖／Netflix）
《私生活》是由「少女時代」成員徐玄，以及《請回答1988》的高庚杓擔綱主演，搭配《愛的迫降》北韓監聽員金永敏，以及演員劉智泰的星夫人金孝珍，劇情描述在共享私生活、偷竊、造假的時代，4個騙子動員所有技術，揭露國家巨大的「私生活」騙局。 
今年1月退伍的高庚杓，飾演向生活型騙子車州誾（徐玄 飾）求婚後，在不知情的情況下落入3個詐欺犯手中的李正煥。暌違近10年終於重返小螢幕的金孝珍，則飾演詐騙和事業都堪稱是社會中前1%的頂尖職業騙子鄭福基，而金永敏則飾演鄭福基的詐騙絕妙搭檔金在旭，擁有可怕技能的騙子們，將在騙徒的戰爭中大展身手。 

記者會上，徐玄坦言為了演好這個從小就在詐騙家庭長大、騙人經歷豐富且剛出獄的角色，可說是「崩壞不少」，抽菸、蹲牢房也一點都不害怕，並表示這個角色充滿魅力，自己也不斷思考這角色跟自己的本性有沒有相似部分，想要掏出內在還未被發掘的自己，就連在日常生活中，也會不斷想著此刻若是車州誾遇到相同情況會有怎樣的反應，為戲做了相當多的準備。 

▲高雅羅（左）、李宰旭出席《DO
▲高雅羅（左）、李宰旭出席《DO DO SOL SOL LA LA SOL》記者會。（圖／Netflix）
《DO DO SOL SOL LA LA SOL》由玄彬的師弟李宰旭與演員高雅羅主演，講述跌入人生谷底的鋼琴家具蘿蘿（高雅羅　飾）和神祕的工讀生鮮于俊（李宰旭　飾）相遇後，帶著各自傷痛聚集在鄉下鋼琴學院的浪漫愛情故事。

高雅羅在記者會上被李宰旭爆料，她在拍攝時完全不怕形象受損，甚至讓他懷疑畫面是否能播出。而第一次擔任男主角的李宰旭，被問到有沒有感到壓力時坦言：「如果說沒有負擔的話，那就是騙人的了，平時都是帶著壓力抵達拍攝現場。」幸好他適應很快，高雅羅也表示雖然李宰旭剛出道，但因為很體貼而讓拍攝過程都很輕鬆。《私生活》、《DO DO SOL SOL LA LA SOL》每周三、四晚上10點在Netflix播出。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
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