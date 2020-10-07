打造藝文底蘊的迎賓空間 李梅樹畫作展現「新北視角」
打造藝文底蘊的迎賓空間 李梅樹畫作展現「新北視角」
記者孫唯容/新北報導
calendar_today2020-10-07 17:58:37
新北市政府文化局攜手秘書處，以畫作及設計品翻轉市府18樓迎賓空間的刻板模樣，讓來訪各國外賓，透過藝術認識新北的美；文化局指出，首波的展覽以「山、海、空、市・流動的新北」為主題，刻劃出零死角的新北視角，和世界分享新北之美。
新北市長侯友宜今(7)日開箱體驗市府18樓迎賓空間的全新面貌，此次共展出包括已故李梅樹的膾炙人口的村婦河邊洗衣系列作品〈清溪浣衣〉等，10幅新北市老、中、青三代畫家作品，讓市府大樓成為充滿藝術之美的平台；侯友宜打趣的表示，「以後市長室外的駐警，要保護的不是我，而是這些珍貴的畫作！」文化局長龔雅雯指出，目前該空間一共展出10幅作品，包含大師李梅樹筆下台灣早期農村風貌的〈清溪浣衣〉、日本風景畫〈奧只見湖〉，更有胡笳的水彩名作〈碧潭風光〉、生態藝術家楊恩生的〈龍門灣景觀〉等作品；展覽不論具象或意象畫作，多樣性的創作內容詮釋著屬於新北的精采故事。
秘書處說，市長室的接待區，還有特別與國立臺北科技大學木藝研發中心陳殿禮教授合作用臺灣在地實木製作的「杉個月亮」長凳及「疊福椅」圓凳，也有嚴選臺灣年輕設計師品牌「柒木」桌燈，用無毒環保、紡織廢料再生的材質，製作櫥櫃門板及拼花地板等細節處理，絕對讓賓客話題開不停。此外，市府大樓3樓的逗點實驗室、1樓大廳舉辦的「秋日‧Chill‧音樂沙龍」以及迎賓空間的改造計畫「新北視角」，原先給人神秘、嚴肅印象的18樓空間，透過藝術之美，成功拉近與各國外賓的距離，一連串的改變都是為了深化新北的DNA(Design and Art)。