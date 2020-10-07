台中異國美食嘉年華熱鬧辦桌　11道甜品佳餚一次品嚐

2020異國美食嘉年華將於11月14日，以辦桌方式在台中市美術園道商圈登場，商圈主委蔡炳輝表示，今年菜單全新升級，每桌提供11道佳餚及甜品，集結8個國家及地區風味，包含2家米其林必比登推介餐廳的料理，每人只要599元，限量300份，即日起開放訂席。

蔡炳輝指出，邁入第三年的異國美食嘉年華，因為物超所值，且吃得到異國風味美食，年年一推出就「秒殺」，今年受疫情影響，民眾擔心會叫停，美術園道商圈店家探詢電話接不完，人氣超夯。

▲2020異國美食嘉年華熱鬧辦桌 ，民眾可以個別訂位，也能包桌， 11道甜點佳餚，每人600元有找。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.7)

今年由於菜單全面升級，蔡炳輝讚稱是「異國嘉年華3.0版」，包括有新月梧桐「清蒸鱸魚」、京華煙雲「御膳烤方」、大和屋「日式陳年紹興醉甜蝦」、一米麥「手工麻糬&口酥餅」、巴部屋工房「純鮮奶脆餅」、田季發爺燒肉「柚香鮮蝦干貝沙拉」、塔吉特千層蛋糕「岩燒千層蛋糕」、POTALA西藏美食館「馬薩拉奶油雞肉咖哩配印度烤餅」、澳們打邊爐「貴州海鮮紅酸湯」、Annie’s House「地中海漁夫燉飯」、啓祺嘉「白熊露有機雪耳飲」及「牛肝菌豬肚雞煲鍋」，共有11道各國風味佳餚及甜品。



▲2020異國美食嘉年華熱鬧辦桌，11道甜品佳餚集結8個國家地區風味菜，圖為西班牙燉飯，用料豪邁。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.7) 其中，新月梧桐及京華煙雲2家餐廳，入選2020台中米其林指南必比登推介名單，民眾不必排隊，就能吃到必比登餐廳名菜，是今年美食嘉年華一大特色，今天起開放訂位，每人只要599元，即可一次品嚐11道名菜，物超所值，民眾可選擇包桌或個別訂位，名額限300個，蔡炳輝特別提醒，活動結束後要保留美食體驗券存根，一個月內至參與活動店家消費，還可享有優惠價或驚喜小禮。





美術園道商圈異國特色餐廳林立，形成獨樹一格的人文風情，已成為遊客來台中的必訪景點，此次活動，除了能品嘗異國美食，漫步異國風情商圈，現場還有摸彩助興，獎品有高級行李箱、住宿券等，吃美食抽大獎，名額有限，手腳要快。