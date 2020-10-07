修憲公投擬綁2022大選 將不動國旗國徽
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-07 17:07:27｜update2020-10-07 17:10:22
立法院（6）日通過朝野各黨團提出的修憲委員會名單，修憲委員會正式成立。據了解，朝野已有初步討論，修憲案的複決公投可能會綁2022年底的地方大選，再往回推算公告、開會等時程。由於立法院本會期是預算會期，再加上還有前瞻、紓困等特別預算要審，修憲委員會今年還不會正式開會，而是先進入「準備期」，進行憲政「總體檢」，盤點有哪些需要修改之處。可以確定的是，18歲公民權幾乎是朝野共識，而國旗、國徽則不會更動。
知情人士指出，對於修憲委員會的時程，雖然目前尚未定案，但朝野目前討論的方向，可能會選擇複決公投綁2022大選。原因在於，修憲公投的門檻非常高，有效同意票須超過選舉人總額之半數，既然要朝向讓修憲案成案的方向進行，公投綁大選是最好的考慮。此外，大家都很希望修憲趕快通過，因此不希望拖到2024年。至於修憲委員會的時程，由於《憲法增修條文》規定，憲法修正案和領土變更案，經公告半年，應於3個月內投票複決。如果修憲複決公投和2022年地方大選一起舉行，該年大選在11月舉行，6個月加3個月，修憲案大約會在該年2月討論完畢。
據了解，立法院這會期的主要工作是審查預算，還不會正式召開修憲委員會的會議，而是先體檢目前憲政上的問題、盤點各立委的提案，等到明年再召開修憲委員會的會議。至於「修憲公投綁大選」，去年立法院三讀通過《公民投票法》部分條文修正案，明定公投日為8月第4個星期六，自2021年起，每2年舉辦一次，錯開選舉年，亦即不能「公投綁大選」。不過，修憲的複決公投，是受到《憲法增修條文》的規範，而非《公民投票法》，因此沒有不能公投綁大選的限制。