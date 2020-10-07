嘉義縣長照點覆蓋率達成57％　新港中洋村新據點揭牌

嘉義縣政府推動長照服務7日再增新港鄉中洋村一處據點，長照覆蓋率已高達57％，縣長翁章梁與新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、葉孟龍、陳文忠、社會局長蕭英成及地方各界親切鼓勵長者相揪來逗陣，開心搏感情熱鬧舉行社照C據點的揭牌。

翁章梁表示，截至今年9月，嘉義縣老人人口比例高達20.17%，為本島第一高，目前嘉義縣設有188個C級巷弄長照站，加上長青活力站和老人食堂據點村里涵蓋率57%，新港鄉老人照顧據點就有27點，村里涵蓋率為74%。

▲新港鄉福龍中洋村長照據點熱鬧舉行揭牌，縣長翁章梁與新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、葉孟龍、陳文忠親切鼓勵老勢大相揪逗陣。 （圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣福龍長期照顧服務發展協會為關懷及照顧社區長輩，理事長楊永成及中洋村村長江德欽響應長照2.0社區整體照顧服務體系，開辦社區照顧關懷據點並設置C級巷弄長照站每週一至五5天提供服務，讓長輩可以在自己最熟悉的環境，安心享受老年生活，協會自掏腰包裝潢服務空間，讓當地居民享有更舒適的環境及長照服務品質。

翁章梁說，他曾擔任11年社會局長，非常關心老人家的照顧和身體健康，據點揭牌，代表這個村里很有活力，老人家可以得到妥適的照顧和服務，實現「找得到、看得到、用得到」的長照資源，透過福龍協會加入服務行列，加上縣府長照輔導團隊的努力，建構嘉義縣完善的長照服務網絡指日可待。