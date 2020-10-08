奉獻心力 陳國棟接台灣中油石化事業部執行長
記者黃守作/高雄報導
calendar_today2020-10-08 12:07:37
台灣中油公司石化事業部於今(7)日上午，在該事業部行政中心，舉行新任執行長陳國棟布達儀式，由該公司總經理李順欽主持監交，並致詞表示，陳國棟是石化事業部少數擁有工程與工廠操作管理背景的單位主管，今日升任石化事業部執行長，可說是實至名歸，期許能做好工安環保工作，才能與地方鄉親共存共榮。
台灣中油公司石化事業部新任執行長陳國棟布達儀式，是由該公司總經理李順欽主持監交，林園區長陳興發、林園區高中及國中小學校長，以及林園區里長聯誼會主席洪進財率該區里長與會，中油公司董事、台灣石油工會理監事、下游廠商等300多人到場觀禮。台灣中油公司總經理李順欽在致詞時表示，新任執行長陳國棟畢業於中山大學企業管理研究所，民國70年進入中油公司，從最基層實習員做起，歷經機械工程師、企劃控制師、經理、副廠長、廠長及副執行長等職位，在近40年的工作歲月裡，服務單位及督導業務眾多，管理經驗相當豐富，資歷完整，必能勝任。
新任石化事業部執行長陳國棟並擘劃石化事業部發展藍圖與願景，他說，工安環保一直是中油最重視的議題，在任內對工安環保方面，要更新老舊鍋爐、推動製程安全管理系統、完成管線IP檢測及建立機械設備可靠度。
而在高值化方面，將全力與煉製與綠能研究所密切配合，至於人力資源方面，要強化同仁操作、維修、技術等核心技術能力，以降低人力斷層所帶來之影響。陳國棟強調，未來石化事業部將朝短、中、長期之既定規劃邁進，追求產業升級、高值化及事業部最大績效，同時也會做好睦鄰工作，持續投入地方公益建設、關懷社會弱勢團體，除要努力做好林園鄉親的好厝邊，更要與林園共存共榮，為石化業開創新契機。