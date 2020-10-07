HBL／東森超視接手HBL電視轉播 場次維持20天、89場
HBL／東森超視接手HBL電視轉播 場次維持20天、89場
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-07 17:56:13
109學年度HBL高中籃球聯賽確定由東森電視台超視轉播，男子組預賽將於11月19日於台北體育館開打，電視和網路都由體總授權給名衍行銷製播，名衍總經理黃成翰保證新的轉播單位絕不會比FOX差。
由於過去負責轉播的福斯體育台宣布退出台灣營運，加上雙方合約到期，因此今年高中體總宣布之後將由東森接手，HBL場次和過去一樣維持20天、89場。而除了國高中籃球之外，國高中排球、足球、壘球、啦啦隊錦標賽和熱舞大賽，東森也將進行電視轉播。
黃成翰表示，這次轉播權有很多電視台有興趣，但沒辦法做，原因就在於場次太多，對方沒辦法全部照播。最後是東森跳出來表示有意願，也溝通協調了空出了這些時段，才決定和他們合作。
「這次電視台部分能這麼快敲定，主要是因為製播的部分由名衍來承擔，因此電視台省下一些成本；如果照過往他們是要付權利金和製播，那根本沒人要跟我談。」黃成翰苦笑說，最後只能他們吃點虧，把製播部分包下來，電視台純粹播比賽，才解決了這方面的問題。至於網路的部分，黃成翰說實在太多人想播因此現在還沒有決定，未來可能是一家獨播，也可能是多家聯播。