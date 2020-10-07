佈署2021台灣燈會 交通部長林佳龍探路參訪設計展
佈署2021台灣燈會 交通部長林佳龍探路參訪設計展
記者金祐妤/新竹報導
calendar_today2020-10-07 18:37:31
超前佈署2021年台灣燈會，新竹市長林智堅邀請交通部長林佳龍今(7)日到訪新竹台灣設計展先「探路」，兩人藉由台灣設計展的展覽，了解新竹市的智慧交通，更討論大數據如何應用在台灣燈會將帶來的大量人潮與車潮。
林智堅化身為導覽員，帶領林佳龍參觀體育館主場館「城市終端機」，各種新竹大數據、智慧交通吸引林佳龍的目光，林佳龍表示，今年台灣設計展非常有特色，打破閉密式空間形式展覽，更融合城市景觀文化，明年台灣燈會邁入30周年，他同樣盼轉型為2.0版本，燈會不再只是數十公頃的大空間內，放滿光影藝術，只有「外行人看熱鬧」，展覽結束後又恢復原樣。林佳龍說、台灣燈會2.0更融入地景，燈會展區就是城市日常生活，明年選在新竹市舉辦，將是「城市型燈會」，挑戰很多，他盼透過展覽提升城市美學，讓台灣燈會不再衝數量，更著重質量。林智堅表示，新竹市府將設計力導入各項公共建設，很多資源都來自交通部，例如新竹公園改造等，都是中央、地方攜手合作結果，趁著設計展，他邀請林佳龍來驗收新竹市府各項成果，明年燈會是新竹市府與交通部共同合作，將以「舊城區」為展區，透過光影結合科技、傳統與創新，打造具未來感的「城市型燈會」。