佈署2021台灣燈會　交通部長林佳龍探路參訪設計展

超前佈署2021年台灣燈會，新竹市長林智堅邀請交通部長林佳龍今(7)日到訪新竹台灣設計展先「探路」，兩人藉由台灣設計展的展覽，了解新竹市的智慧交通，更討論大數據如何應用在台灣燈會將帶來的大量人潮與車潮。

林智堅化身為導覽員，帶領林佳龍參觀體育館主場館「城市終端機」，各種新竹大數據、智慧交通吸引林佳龍的目光，