影／七縣市聯合力推20條特色步道　700大獎走1條就可抽

出遊吧！為促進區域發展提升中台灣能見度及影響力，彰化縣政府今(7)日主辦「中臺灣區域治理平台七縣市首長會議暨觀光步道聯合行銷啟動會」，推出七縣市20條特色步道拍照上傳好禮四重抽活動，最大獎可獲得1輛汽車，歡迎一起來中台灣觀光步道森遊會。

▲疫情減緩後拚經濟，這次中部7縣市聯盟推出20條特色觀光步道，歡迎全國鄉親來到7縣市20條步道。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.07）

× ▲疫情減緩後拚經濟，這次中部7縣市聯盟推出20條特色觀光步道，歡迎全國鄉親來到7縣市20條步道。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.07）

彰化縣長王惠美表示，疫情減緩後拚經濟，這次中部7縣市聯盟推出20條特色觀光步道，彰化縣推出3條，分別是彰化市八卦山天空步道，傍著林梢像走在森林上；員林市藤山步道坡度平緩，沿途還有特色小吃；社頭鄉18彎古道為300年前挑鹽古道，登頂可觀賞一望無際的茶園。

南投縣長林明溱介紹竹山瑞龍瀑布步道、信義鄉雙龍瀑布天時棧道、埔里虎頭山鯉魚潭登山步道、鹿谷長源圳生態步道，新竹縣長楊文科說，新竹縣所推出的大崎棟桐花步道、飛鳳山步道、鳳崎落日登山步道非常有名，也是新竹縣的八景之一。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣推雙尖步道（大尖山與二尖山），是登山健行必訪的步道，針對步道的整修有逐步改善，除了有孟宗竹、芬多精、杉木等，沿途風景絕對不亞於溪頭，另外還推薦萬年峽谷步道、杉林步道，嘉義市長黃敏惠說，嘉義市雖然只提出蘭潭後山步道，卻是嘉義市的秘密、美麗花園。

苗栗縣副縣長鄧桂菊說，沒辦法到美國大峽谷不用遺憾，到苗栗火炎山南鞍古道一樣有驚豔的體驗，是苗栗票選步道第一名，還可以到仙山登山步道飲用仙水，另外還推薦馬那邦登山步道。

▲步道沿途還有特色小吃。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.07）

× ▲步道沿途還有特色小吃。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.07）

王惠美表示，活動結合7縣市的力量，總共有四重抽獎，只要走1條步道，並以元素「7」為主，如手勢7、姿勢7或有數字7的服裝、造型等，拍照上傳，就有1重抽獎，價值300元特色禮品700份，完成3縣市各1條步道參加二重抽獎8000元，戶外用品提貨券10名，完成5縣市各1條步道參加三重抽獎，跨界自行車6台，完成7縣市各1條步道參加四重抽獎，最大獎汽車一台，歡迎全國鄉親來到7縣市20條步道，說不定汽車得主就是你。