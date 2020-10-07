反毒教育以樂舞劇呈現 藝術與美感寓教於樂
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-07 21:00:00
為宣導校園反毒，嘉義市學生校外會今(7)日在嘉義家職辦理「反毒樂舞劇」巡迴展演，藉由反毒樂舞劇的演出，讓反毒教育以「藝術」及「美感」方式呈現，使反毒宣導工作有更多元而豐富。
教育部嘉義市聯絡處暨嘉義市學生校外生活輔導會，為加強校園反毒宣導，結合教育部「反毒樂舞劇-《光》校園巡迴展演」活動，今天在嘉義家職大禮堂演出，嘉義市學生校外生活輔導會督導、嘉義市政府教育處、警察局人員等約1000餘人與會。反毒樂舞劇透過鮮明活潑的互動方式，讓觀賞者在寓教於樂中加深反毒意象、深化反毒觀念與強化反毒的認知，同時使與會者翻轉反毒宣傳教育的刻板印象。
樊立平表示，近年來新興毒品常偽裝成咖啡包、糖果等，外觀與型態查察不易，很容易吸引青少年好奇而使用；所以為增加多元有效的反毒宣教管道，藉由反毒樂舞劇的「藝術教育」及「美感教育」，讓反毒工作有更豐富的樣貌。
楊世圳指出，教育部在推動反毒教育，以樂舞劇的多元方式來呈現，有別以往教條式的反毒宣導，也透過生動活潑且貼近人心的寫實戲劇，將反毒的常識潛以默化的讓學生自然吸收。
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