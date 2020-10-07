緩解衝擊 何志偉：美豬開放應總量管制
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-10-07 19:36:57
民進黨籍立法委員何志偉今（7）日在臉書發文，提議美豬開放時，應採取總量管制，他強調，這並非貿易壁壘，而是考量到執行面的可行度。
何志偉表示，他認為應該總管制的原因有三，首先是，既然衛福部有列出萊克多巴胺的容許量，那麼邊境檢查就應該要確認關務署是否有足夠的檢驗能量跟效率，避免讓人民憂心，以及讓檢驗官疲於奔命。其次，何志偉指出，民眾一定非常想要了解美豬進口的流向，初期也應該確認經濟部是否有足夠的追蹤能量以及公佈的能力，讓民眾可以清楚地了解自己接觸肉品的來源。
何志偉說，第三個原因是，因為美豬的進口過去一直只占台灣進口豬肉的1.2%，在開放之後數量如果增加，比例會是如何難以預料，因此給予進口商和政府單位多一點準備時間，緩緩增加進口的容許量，將是比較穩定的做法。何志偉強調，他的美方友人向他提及，因為貿易開放是雙向的，台灣的豬肉在口感和風味上其實比美國豬更勝一籌，所以他們也很擔心有更多的強力的競爭者。他也期許台灣的豬農跟農委會能夠更大步的建立品牌，跨向美國、日本的國際市場，把我們引以為傲的台灣豬肉推出去。