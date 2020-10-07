雙十連假西螺大橋下超夯 大型夢幻遊樂園好康登場
記者蘇榮泉/雲林報導
calendar_today2020-10-07 19:57:21
「西螺大橋觀光文化節暨特色農產品產銷活動」將於雙十連假10、11日隆重登場，更首度將橋下化身為「大型夢幻遊樂園」，絕美遊樂設施營造打卡新地標，包含旋轉木馬、夢幻熱氣球、冰雪海盜船等，並結合特色產業嘉年華，讓遊客在活動現場就可購足最道地的名產。
行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉表示，透過主辦單位西螺鎮公所精心規劃，今年一共有22項精彩系列活動，圍繞藝術饗宴、親子樂活、音樂盛事、產業觀光四大活動主軸，包含高人氣的野餐佈置比賽、報名開放即秒殺的小騎士滑步車比賽、夢想編織體驗營、甜美姊姊故事唱跳秀、千人虹橋迎曙光等精彩活動。西螺鎮長鄭玲惠表示，今年活動主題【嬉螺Dream】以捕夢網為元素，入口意象特別邀請知名藝術家打造「大型捕夢網裝置藝術」驚豔呈現，因為「嬉螺Dream」就代表「西螺夢」，希望每位造訪西螺的旅客都能「勇敢作夢」。
鄭玲惠又說，今年為容納更多民眾，特別移師到橋下西側草坪，預計吸引上萬人參與！西螺大橋上佈置也非常有看頭，由數百支七彩風車高掛空中，形成一道道浪漫的彩虹光譜；還有超浪漫的「幸福傳聲筒」，歡迎大家雙十來告白。
縣議員廖秋萍指出，10/10劇場之夜《傑克與魔豆》為大小朋友帶來好評不斷的歡樂劇碼；10/11「星光之夜」更邀請到熱騰騰、剛奪下今年金曲獎最佳樂團獎的「滅火器樂團」、超受歡迎的狼人殺偶像－陳零九、聲林之王「爆發力女聲」陳忻玥及「饒舌歌手」李杰明，多組重量級藝人輪番演出。