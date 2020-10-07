公費流感疫苗開打 宜縣醫療團隊進駐校園免費接種
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-10-07 19:58:57
公費流感疫苗本（10）月5日全面開打，宜蘭縣政府協調縣內七家急救責任醫院專業醫療團隊進駐校園為學生提供免費接種服務，除了節省家長時間和金錢且免於奔波，同時也提高接種率。
公費流感疫苗開打，宜蘭縣政府協調七家分區負責縣內學童健康檢查的七家急救責任醫院進駐校園為學生提供免費接種服務。縣長林姿妙今(7)日前往五結國中關心校園流感疫苗接種情形，林姿妙表示，由專業醫療團隊進駐校園為學生提供免費接種服務，可以節省家長時間和金錢且免於奔波。而在校集中接種除能提高接種率，提升群體免疫力，也能降低學生因病缺勤或學校停課情形，提醒凡符合接種資格的學生，應把握及早於校園集中接種公費流感疫苗。此外，縣府也特別增購了3千劑流感疫苗，提供縣內國中小和高中職學校教職員、志工、警察人員、保母、19-49歲之低收、中低收入戶及身心障礙身分的民眾等免費施打疫苗。符合資格的民眾請攜帶相關證件到各衛生所免費接種疫苗。衛生局指出，流感病毒可能引發嚴重併發症，包括：肺炎、腦炎、心肌炎等，甚至導致死亡，民眾不能掉以輕心，流感疫苗接種後需要2星期的時間才會產生保護力，因此專家建議每年10月流感疫苗開打後，應儘早接種疫苗，讓整個流感季均有疫苗保護力。