北港警濟貧病施關懷 張榮發基金會相挺
記者蘇榮泉/雲林報導
calendar_today2020-10-07 20:50:00
北港警分局口湖分駐所員警日前執行居家安全巡護關懷，發現洪姓民眾因工地意外造成右手肌腱斷裂，引發肺部積水，醫療費用負擔沉重，一家三口人生活瞬間陷入困境，經警方透過馬上關懷轉報張榮發基金會迅速審核通過，於今（7）日與該會專員夏塘昱一起帶來急難救助金及物資，暫解其燃眉之急。
所長張志旭說，洪家為列冊中低收入戶，洪民為家中主要經濟支柱，目前與八旬老父及罹患紅斑性狼瘡及全身性硬化症的洪妻同住，日前因工地意外造成右手肌腱斷裂，住院治療中又引發肺部積水，醫療費用負擔沉重，家中頓時失去工作收入，僅能倚靠低收救助金度日，迫切需要長期協助的社福單位給予支持，警方在第一時間即啟動急難救助機制。分局長王立德表示，北港警方時常結合地方公益機構及團體前往探望轄區弱勢，在發現洪家困境時，除透過馬上關懷急難救助轉報口湖鄉公所，也提供其他社福服務轉介，第一時間即獲得張榮發基金會善心回應。王立德說，特別感謝該會的義氣相挺，為弱勢族群貢獻心力，雖然物資不多，但目的就是要讓貧困家庭知道社會沒有將大家拋棄，希冀經由扶助弱勢行為，達到拋磚引玉之效果，喚起更多社會上的善心人士一起來響應做公益。