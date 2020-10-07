《華郵》批川普防疫不慎　核心圈確診人數「比台灣還多」

《華盛頓郵報》指出，川普確診的同時，在有 2300 萬人口的台灣過去 1 週僅新增 8 個病例，而世界其他十幾個國家，過去 7 天通報的新增病例為個位數，少數甚至「零確診」，雖然這些數字不一定可信。報導稱讚，台灣在 COVID-19 疫情大流行期間防疫表現出色。2019 下半年中國內陸城市武漢疫情開始傳播時，台灣官方在 12 月結束前就開始檢測從武漢入境的旅客體溫，並向全世界傳達警告。不過，各國政府幾個月後才意識到病毒帶來翻天覆地的改變。
據約翰・霍普金斯大學至今（ 7 ）日上午統計，台灣累計共 521 例、7 死，中央疫情指揮中心今日更新的數據則是累計 523 例，新增的 2 例皆為境外移入，分別來自印度、愛爾蘭。台灣疫情傑出的表現也受到美國政府的肯定，8 月衛生部長阿薩爾（ Alex Azar ）訪台稱讚防疫應對「世界級」（ world-class ），汲取了 2003 年 SARS 疫情的經驗。
然而世界某些地區的數據就難以讓人判斷實際疫情，幾個撒哈拉沙漠以南的非洲國家，過去一週向世界衛生組織（ WHO ）通報新增不到 10 個案例，甚至 0 例。雖然不排除非洲的環境條件有利於抵抗病毒，但也可能是因為檢測能量不足導致。例如，專家們都對坦尚尼亞的疫情提出質疑，但該國總統則堅稱疫情已完全結束。
《華盛頓郵報》批評，這和美國的情況有些類似，白宮群聚感染源追蹤做得不夠確實，許多出席大法官提名儀式的來賓都沒有被列入疫調範圍，而川普出院一返回白宮就脫下口罩的舉動也令流行病學家震驚，擔憂總統可能會使週遭的人陷入感染風險。
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