財政部：Q3出口破900億美元 全年出口可望轉正
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-10-07 20:55:59
財政部今（7）日公布9月分進出口初步統計數據，9月出口創歷年單月次高，年增9.4%，第三季出口達900.8億美元，創下單季新高。財政部表示，預計今年第四季動能雖將稍緩，全年出口可望轉正。
財政部表示，9月出口307.1億美元，延續8月氣勢創下歷年單月次高，規模僅略低於上月的311.7億美元，年增率放大至9.4%，為2018年7月以來最大增幅（排除農曆春節因素）。9月進口235.8億美元，則年減5.4%，出、進口相抵，9月出超達71.4億美元，創單月新高紀錄。財政部統計處處長蔡美娜表示，9月11類主要出口貨品中，有6類成長、5類衰退，對比先前僅靠電子及資通訊產品獨撐格局，表現逐漸改善，其中電子零組件出口130.7億美元，續創單月新高，年增26.1%，資通訊產品出口44.2億美元，則創單月次高紀錄，年增率也高於兩成、達22.5%。
蔡美娜分析，拉長看第3季表現，在華為禁令帶動供應鏈大舉備貨下，第3季出口高達900.8億美元，首次突破900億美元大關，也比主計總處先前預估值，整整多出60億美元，第3季年增6%，也遠優於預估值-1.1%。預估第4季表現將比第3季稍降，不過，即使如此，在科技類貨品強勁成長帶動下，全年出口年增率仍可望「由負轉正」，呈現小幅正成長。財政部統計，累計前9月出口2480.9億美元，年增2.4%，累計前9月進口2077.8億美元，年減0.7%，出、進口相抵，前9月出超403.1億美元，較去年同期增加75億美元。