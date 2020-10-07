中職／猛威爾6局8K優質先發 統一擊潰富邦兩隊並列龍頭
中職／猛威爾6局8K優質先發 統一擊潰富邦兩隊並列龍頭
記者黃建霖/新北報導
calendar_today2020-10-07 21:47:57
統一獅今天賽前總教練林岳平表示希望能在這兩戰拿下至少1勝，而子弟兵們似乎也把他的話聽進去了，今天靠著先發洋投猛威爾6局失1分的好投，以及蘇智傑的3分打點的清壘打，終場以4:2擊潰對手，2連戰1勝1敗，目前下半季和富邦並列聯盟第一。
昨天遭到逆轉的統一，今天又是率先取得分數上的領先，3局上就給富邦先發陳仕朋造成極大的壓力，靠著1個保送和2支安打形成滿壘，之後強打蘇智傑敲出清壘的二壘安打，讓猛獅取得3:0領先。第4局統一攻勢再起，林祖傑敲安上壘後，林祐樂敲出帶有打點的三壘安打，讓球隊跑回本場的第4分；5局下，富邦終於展開反擊，靠著陳凱倫的安打以及對方守備上的失誤，跑回了今天的第1分。
猛威爾今天主投6局被敲4支安打，丟掉1分並非自責分，繳出優質先發的內容，同時還送出8次三振，繳出一場優質先發的內容，他的好表現也讓客場軍在一開始就佔據著優勢。
第7局，統一讓傅于剛接手投球任務，他該局上場讓對手3上3下，還投出2次三振；不過第8局第二任中繼投手鄭鈞仁被林益全敲出陽春全壘打，讓雙方回到2分差。不過9局下，統一讓自家守護神陳韻文上場關門，而他也不負眾望的抓下最後3個出局數，幫助球隊守住2分的領先，拿下這場相當接近的比賽。