中職／陳仕朋撐8局吞悲情敗 餅總：大場面投這樣不簡單
中職／陳仕朋撐8局吞悲情敗 餅總：大場面投這樣不簡單
記者黃建霖/新北報導
calendar_today2020-10-07 22:09:59
雖然今天丟掉4分吞下個人本季的第9敗，不過富邦先發投手陳仕朋在關鍵戰役力撐8局，出色的表現仍然是有目共睹，也讓統一獅總教練林岳平豎起大拇指稱讚說：「值得我們球隊的本土投手來學習！」
今天陳仕朋用113球投完8局，總共被敲8支安打，同出2次保送和4次三振，丟掉4分都是自責分，已經是相當不錯的內容。但可惜獅隊洋投猛威爾也繳出6局失1分的優質先發，富邦火力遭到壓制，最終以2:4輸球。「不簡單！本土投手在這種有點爭冠軍的氣氛之下，他還有辦法咬著牙撐8局，投110幾球，代表我們本土投手中也是有佼佼者。」林岳平表示，「反過來說，也是激勵我們球隊的本土選手能不能在這種比賽中跳出來，捍衛比賽勝利。」
統一今天能鎖定勝局，關鍵發生在3局上，當時他們在林祐樂選到保送後，陳傑憲、林安可和蘇智傑都敲出安打，一口氣打回了3分，不過餅總認為該局能得分多少存在著運氣成分。「陳傑憲內野安打，林安可滾地安打，而智傑又打在他最不擅場方向的三壘線邊場打，所以這3支安打都在同一局出現，確實有點運氣在。」林岳平如此總結道。