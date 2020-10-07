中職／在大聯盟沒機會體驗 猛威爾享受關鍵戰氛圍
記者黃建霖/新北報導
calendar_today2020-10-07 22:47:42
統一洋投猛威爾今天對富邦悍將主投6局被敲4支安打，只丟1分，還賞給對手8次三振，幫助獅隊以4:2贏球，戰績追平富邦，兩隊並列下半季龍頭。他個人賽後表示相當享受這種大比賽的氛圍，也感謝隊友的幫忙。
「今天就是採取主動攻擊的策略，富邦打者了解我，我也了解他們。」猛威爾賽後提到自己此役的投球策略時這麼說道，「每一局都和捕手針對場上的情況去做調配和修正，再加上隊友也給予很多幫忙，不是只有我的功勞。」統一今天發生了多達3次失誤，不過猛威爾認為在場上失誤是難免的，就像是自己有時候也會投不好，因此他不會放在心上，依舊十分相信自己的隊友。
這場比賽拿下單場MVP，猛威爾透露過去在大聯盟時他沒能隨隊打季後賽，在小聯盟也僅有1次的經驗，頗為遺憾。因此這次能和統一的隊友們一起感受爭取季後賽的氛圍，他也相當激動和興奮。猛威爾來到中職後的表現一直都算平穩，不過前7次先發卻僅有1勝，總教練林岳平也為他抱屈，不過他個人倒是不怎麼在意，「球隊對我非常有耐心，在我之前投不好時，也給我時間去修正，很感謝球隊。今天的比賽也是大家通力合作所贏下的。」