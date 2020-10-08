專訪／劉冠廷的浪漫！早上6點載女友孫可芳到這裡

當談到對孫可芳做過最浪漫的事，劉冠廷想到的是兩人剛大學畢業共患難時，他說：「因為有一個學姊，她在那邊（新北市桃子腳國民中小學）當表演藝術老師實習，剛好她實習滿要離開，等於會有一個藝術老師的缺，又剛好有體育老師的缺，她就問我們要不要？」
「於是我們就一起在國中教書，回想起來我覺得滿浪漫的，因為兩個人必須每天一大早6點鐘從台北市出發騎摩托車到板橋，再一起從板橋搭公車去三峽，然後持續了2年，這也讓我想到，以前都是看著外公載外婆去田裡，因此在騎的當下會覺得『哇！現在我在做外公外婆的事情，載著女朋友去上課！』」
「如果用一個長鏡頭來看我們兩個，會覺得這是一個滿浪漫的事情，就每天從台北市騎到板橋，再從板橋搭半個小時公車去三峽，有時候睡過頭兩個人還要趕快殺計程車過去，所以不要在我面前講那些膚淺的浪漫，浪漫是需要時間來累積的！」劉冠廷相當自信地述說著。
但當記者進一步詢問，還有其他劉冠廷特有的浪漫嗎？他卻害羞了起來，要我們去問問孫可芳，但其實屬於劉冠廷的浪漫，早就深耕在兩人的生活細節中，因為光只是沖咖啡這件事，都讓人感受到他照顧孫可芳的浪漫。
劉冠廷說：「我最近拍片想要請劇組喝飲料，因為我平常喜歡自己沖咖啡，想說倒不如我買咖啡豆沖給大家喝，除了省下飲料錢之外，覺得不含糖的飲料也對身體好一點，偏偏我背著磨豆機跟沖咖啡器具到片場的時候，卻遇到颱風，當天風雨超大，我現磨現沖到一個小時就開始累了，想說300cc、300cc要沖到什麼時候？」（沖一次300cc可以倒2杯咖啡）
他接著自嘲說：「好險我沒有妄想要當咖啡師！」那孫可芳有沒有說什麼呢？劉冠廷笑笑說：「她說工作人員曾經告訴她『我們就是喜歡珍珠奶茶』，所以大家想喝的就是珍珠奶茶，叫我以後不要忙東忙西了，探班也不要再想其他東西，珍珠奶茶就對了，我後來想想也覺得有道理！」
但有沒有可能是劉冠廷沖的咖啡不太好喝，所以「銷路」不好啊？他這時馬上又主動提起孫可芳，來證實自己的實力，「我沖得還OK啦，因為我每天早上都會沖咖啡啊，而且自己沖順便還沖給孫可芳喝，她也覺得不錯！」幾句話深刻感受到小倆口的親密，以及相互的依賴。